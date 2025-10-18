Član Zaprešić Boysa otkrio koja mu je najdraža pjesma: 'Ulovili ste me u emotivnom trenutku'

SLAVE ROĐENDAN /

Zaprešić slavi 30 godina od kada je dobio status grada pa se večeras slavi uz dobru atmosferu i koncert.

Nastupaju Prljavo kazalište i Zaprešić Boysi, koji na rođendan grada obilježavaju svojih 20 godina.

Razgovarali smo s članom Zaprešić Boysa Markom Novoselom i pitali koja mu je pjesma ostala u najboljem sjećanju. 'Ulovili ste me u emotivnom trenutku, teže mi je pričati. Jedna od pjesama koja je obilježila grupu je 'Igraj moja Hrvatska' koja je nastala 2018. kada smo doživjeli najveći uspjeh reprezentacije', kaže Novosel.

Cijeli razgovor pogledajte u videu