VELIKI IZAZOV /

Hajduk na potezu, može li bivši klub srušiti planove Gonzalu Garciji?

Nakon pobjede Dinama nad Osijekom u subotu, Plavi su se s 22 boda odvojili na vrhu talice HNL-a.

U nedjelju je na potezu Hajduk, koji je s 19 bodova i utakmicom manje drugoplasirana momčad lige. Ekipa Gonzala Garcije otputovala je u Pulu gdje ih čeka Istra koja na svom stadionu ima impresivan niz od 16 utakmica bez poraza. Mogu li Splićani to prekinuti ili će Istra pokvariti planove svom bivšem treneru? Više u prilogu reporterke RTL Danas Ines Gode Forjan.

 

18.10.2025.
20:53
RTL DANAS
DinamoHajdukIstra 1961HnlGonzalo Garcia
