Bivši trener Dinama stigao na korak do ostvarenja sna u Engleskoj

Bivši trener Dinama i Rijeke, Sergej Jakirović ovog je ljeta nakon sjajne polusezone u turskom Kayserisporu preuzeo klub iz druge engleske lige Hull City. Iako nije najbolje krenuo, Jakirović se brzao snašao i trenutno se Hull City nalazi na samo jedan bod od mjesta koje vodi u doigravanje za ulazak u Premier ligu. Sada je pobijedio 3:2 protiv Birminghama, kluba u vlasništvu legende NFL-a Toma Bradyja.

Hull je do vodstva u 11. minuti kada je Jack Robinson postigao autogol da bi već u 27. minuti Jay Stansfield poravnao rezultat i zabio Ivoru Panduru. Koncem prvog dijela Hull je opet stigao u vodstvo kada je u četvrtoj minuti sudačkog dodatka Lewie Coyle asistirao Reganu Slateru.

Strijelac autogola Robinson je dodatno otežao svojoj momčadi kada je u 59. minuti u razmaku od samo 10-ak sekundi zbog prigovora sucu dobio čak dva žuta kartona te ostaovio svoju momčad na cjedilu. Međutim, Hull je to iskoristio tek je u trećoj minuti nadoknade kada Gelhardt zabija za 3:1. Konačnih 3:2 postavio je Stansfield s bijele točke.

Za Hull je cijelu utakmicu branio hrvatski golman Ivor Pandur koji je imao šest obrana.

