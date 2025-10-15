Jakirović otkrio dosad nepoznate detalje oko odlaska iz Dinama: 'Nisam glup'

Sergej Jakirović, otkako je prvo spasio turski Kayserispor od ispadanja pa zatim i preuzeo engleski drugoligaš Hull City, nije se detaljno oglasio o situacijama koje su bile neke od glavnih tema u nogometnoj Hrvatskoj.

Prvenstveno je 'glasan' bio njegov prelazak iz Rijeke u Dinamo, a zatim i odlazak iz Maksimira nakon debakla u Ligi prvaka na gostovanju kod Bayerna i poraza od čak 9-2.

"Nakon tog poraza od Bayerna u Munchenu sjedio sam sa svojim stožerom u sobi i samo smo čekali kad će doći bijeli dim, odnosno crni dim, ha, ha. Znao sam što slijedi. Meni je u Bakuu, kad smo ušli u Ligu prvaka, od punog aviona na tome čestitalo četvero ili petero ljudi. Tu mi je bilo sve jasno, nisam glup", rekao je Jakirović u emisiji "Druga strana medalje" na MAXSportu, a prenosi Tportal.

"Do mene su još od ožujka te godine stizale informacije da će vjerojatno doći do promjene. Valjda su novi ljudi koji su došli u klub imali takvo mišljenje, ne znam na osnovu čega jer sam ja davao sve za taj klub. Prvi veliki signal mi je bio što mi se nije ponudio novi ugovor nakon dvostruke krune. Nije ni nakon ulaska u Ligu prvaka i znao sam da se samo čeka nešto, ali nikome ništa ne zamjeram", rekao je Jakirović otkrivši i u kojoj je situaciji poželio otići iz Dinama:

"Nakon Ballkanija. Vidio sam da neke igrače uopće nije bilo briga."

