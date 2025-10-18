NE IDE GA /

Girona poražena protiv Barcelone. Livaković opet na klupi

Foto: Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia

Kad se činilo da će Barcelona još jednom izgubiti dragocjene bodove u borbi za naslov prvaka, u trećoj minuti sučevog dodatka pobjedu joj je donio Ronald Araujo

18.10.2025.
19:13
HINA
Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia
Nogometaši Barcelone "iščupali" su tri boda pobijedivši na Olimpijskom stadionu Gironu s 2-1, a pobjednički pogodak je postigao Ronald Araujo u trećoj minuti sučevog dodatka.

 

Barcelona je u 13. minuti povela spretnim golom Pedrija u 13. minuti. Gosti su izjednačili u 20. minuti sjajnim golom Axela Witsela, koji je "škaricama" sa 14 metara pogodio mrežu. Girona je u nastavku dvoboja u nekoliko navrata bila vrlo blizu i drugom pogotku, ali do njega nisu došli.

 

Kad se činilo da će Barcelona još jednom izgubiti dragocjene bodove u borbi za naslov prvaka, u trećoj minuti sučevog dodatka pobjedu joj je donio Ronald Araujo, pogotkom na asistenciju Frenkieja de Jonga. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković opet je ostao na klupi za pričuve Girone, a prvi izbor trenera Michela, Argentinac Paulo Gazzaniga, bio je nemoćan kod oba Barcelonina pogotka. Barcelona je pobjedom privremeno preuzela vodeću poziciju na ljestvici s 22 boda, jednim više od Real Madrida koji će u nedjelju u 9. kolu gostovati kod Getafea. Girona je sa samo šest bodova na predzadnjem, 19. mjestu.

 

 

U prvom subotnjem dvoboju Mallorca je preokretom došla do pobjede 3-1 na gostovanju kod Seville. Ruben Vargas je u 16. minuti postigao vodeći pogodak za Sevillu, a u drugom poluvremenu su gosti preokretom došli do pobjede postigavši tri pogotka u razdoblju od samo deset minuta. Izjednačio je Vedat Muriqi u 67. minuti, a onda je džoker s klupe Mateo Joseph, posuđeni 21-godišnji napadač iz Leeds Uniteda, postigao dva gola, u 72. i 77. minuti, te Mallorci donio tek drugu ovosezonsku pobjedu, prvu na gostujućem terenu.

 

Mallorca se priključila skupini klubova s osam bodova i privremeno skočila na 15. mjesto. Sevilla je u grupi klubova s 13 bodova, a trenutačno zauzima sedmu poziciju. 

 

 

   

 

La LigaBarcelonaGironaLivaković
