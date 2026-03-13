JANAF na novom udaru! Na adresu Europske komisije stigla tužba: 'To se ne može opravdati'

MOL Grupa i Slovnaft podnijeli su još jednu formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije, ovaj put osporavajući JANAF-ovu zlouporabu cijena, stoji u priopćenju MOL-a.

"JANAF je dosljedno primjenjivao zlouporabu cijena koja nije potkrijepljena objektivnim razlozima. Nakon izbijanja rata između Rusije i Ukrajine 2022. godine, unatoč činjenici da je količina koju je naručio MOL porasla za jedan i pol puta, JANAF je značajno povećao svoju naknadu na gotovo dvostruko veću razinu od prethodne i zadržao tu pretjeranu razinu cijena i u godinama koje su uslijedile", napisali su te nadodali kako "već četiri godine, od izbijanja rata, JANAF nije pružio potkrijepljeno opracdanje za povećanje naknada te i dalje odbija otkriti informacije o troškovnim čimbenicima ili metodologiji na kojoj se temelji njegova cjenovna politika".

"Tranzitna naknada u Hrvatskoj po jedinici trenutno je više od tri puta viša od naknade koju naplaćuje operater naftovoda TAL, koji vodi iz obližnje luke Trst kroz Njemačku do Beča. Također je gotovo dvostruko viša po jedinici od naknade koju MOL plaća za ukrajinski dio naftovoda Družba koji prolazi kroz ratom pogođeno područje. Istodobno, ona značajno premašuje cijene europskih naftovoda čiji su tehnički i ekonomski uvjeti, uključujući razine iskorištenosti, vrlo slični onima kod JANAF-a", napisali su u priopćenju. Također navode kako naftovodi koji rade sličnim intenzitetom iskorištenosti naplaćuju znatno niže tranzitne naknade. Tako slovački naftovod po jedinici naplaćuje čak četiri puta manje od JANAF-a, mađarski oko tri puta manje, dok su naknade na bjeloruskom naftovodu i do sedam puta niže od onih koje vrijede u Hrvatskoj.

Propisi tržišnog natjecanja

"Prema pravilima EU o tržišnom natjecanju, JANAF ima dominantan monopolni položaj na tržištu transporta sirove nafte prema kopnenim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj. Propisi tržišnog natjecanja EU zabranjuje nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena, ili drugih nepravednih trgovačkih uvjeta, kao zlouporabu dominantnog položaja", napisali su.

Prema MOL-u, povećanja naknada koja je nametnuo JANAF pretjerana su u odnosu na njegove troškove i ne mogu se objektivno opravdati. U priopćenju navode kako JANAF svojim ponašanjem iskorištava prednosti nastale ruskom invazijom na Ukrajinu, uključujući trenutačnu neoperativnost naftovoda Družba. Također navode kako to šteti potrošačima i ugrožava sigurnost opskrbe energijom u ranjivoj regiji srednje i istočne Europe. Zbog sumnje na zlouporabu, MOL i Slovnaft su stoga podnijeli još jednu službenu pritužbu Glavnoj upravi Europske komisije za tržišno natjecanje.

Prema MOL-u, u priopćenju se, osim nepravednog određivanja cijena, navodi da hrvatska strana također krši pravo EU u vezi s pošiljkama ruske sirove nafte. JANAF i dalje oklijeva dati jasan stav o tome hoće li dopustiti prolaz pošiljki koje su zakonite i u skladu sa sankcijama EU i SAD-a, uključujući odredbe OFAC-a. MOL i Slovnaft podnijeli su službenu pritužbu Europskoj komisiji u vezi s tim pitanjem početkom ožujka.

Zaključno su napisali da su "postojeći izazovi u opskrbi dodatno pogoršani dodatnom pravnom neizvjesnošću zbog činjenice da se ugovorni proces s JANAF-om odugovlači, a MOL Grupa još uvijek nema važeći ugovor o transportu za 2026. godinu". Istodobno, planirani testovi kapaciteta nisu mogli započeti zbog hrvatske tvrtke.

