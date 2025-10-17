Nova odluka Laminea Yamala razbjesnila navijače Barcelone: 'Messi to nikad ne bi napravio!'

Mladi Barcelonin dragulj Lamine Yamal ponovno je u središtu pozornosti i to ne zbog poteza na travnjaku, već zbog odluke koja je izazvala val negodovanja među navijačima katalonskog giganta.

Prema pisanju španjolskog lista Mundo Deportivo, 18-godišnji ofenzivac više ne potpisuje dresove navijačima u kampu Ciutat Esportiva. Odluka je donesena nakon što je Yamal dobio ponudu od jedne tvrtke koja se bavi prodajom sportskih suvenira s autogramima poznatih sportaša.

Njegov menadžment odlučio je prihvatiti ponudu te ga savjetovao da prestane dijeliti potpise besplatno. Umjesto toga, potpisani predmeti poput dresova, kopački i lopti ubuduće će se moći nabaviti isključivo putem službene internetske platforme koja će prodavati Yamalove memorabilije.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević najavio utakmicu Dinama i Osijeka

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iz kluba su potvrdili da su s mladim napadačem dogovorili poseban režim potpisa, jer je Barcelona i sama obvezna osigurati autograme za sponzorske i institucionalne potrebe.

'Lamine je odluku prenio vrlo prirodno, a klub ju je prihvatio,” poručili su iz Barcelone, dodajući da će određeni broj potpisanih predmeta biti rezerviran isključivo za potrebe kluba.

Mnogima se to nije svidjelo

No, među navijačima ova odluka nije dočekana s oduševljenjem. Na društvenim mrežama mnogi su izrazili razočaranje ponašanjem mladog igrača:

'Messi to nikad ne bi napravio.'

'Došao je do točke kad se mora spustiti na zemlju.'

'S takvim stavom neće daleko dogurati. Previše je nahvaljen.'

Iako mnogi razumiju poslovnu stranu odluke, dio navijača smatra da Yamal, koji je još uvijek tinejdžer, prerano pokazuje odmak od pristupa koji je krasio najveće nogometne zvijezde prije njega.

Bilo kako bilo, najmlađi Barcelonin as još jednom je pokazao da se s naglim usponom slave nose i neočekivani izazovi posebno kad svaki njegov potez postane tema globalne rasprave.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa s Dominikom Livakovićem u Gironi?