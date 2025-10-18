Huligan uletio i odgurnuo golmana, rekacija redara iznenadila sve

Na susretu Zadra i Šibenika jedan je navijač domaćina i krenuo prema navijačima Šibenika - Funcutima. Redari se nisu previše obazirali na to dok navijač Zadra nije gurnuo golmana Šibenika prilikom čega su ga odvukli s terena.

Sramotan incident sa Stanova još je tužniji kada uzmemo u obzir da se radi o dva velika kluba koja su ne tako davno igrali u prvoj ligi.

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Danas se nalaze u Trećoj nogometnoj ligi - Jug, odnosno četvrtom rangu natjecanja, te se zajedno sa Zagorom Unešić i GOŠK-om iz Kaštela bore za promociju u Drugu NL, odnosno treći rang. U utakmici je slavio Šibenik 1:0 pogotkom Medića.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi