Huligan uletio i odgurnuo golmana, rekacija redara iznenadila sve

Huligan uletio i odgurnuo golmana, rekacija redara iznenadila sve
Foto: Dino Stanin/pixsell

U utakmici je slavio Šibenik 1:0 pogotkom Medića

18.10.2025.
20:20
Sportski.net
Dino Stanin/pixsell
Na susretu Zadra i Šibenika jedan je navijač domaćina i krenuo prema navijačima Šibenika - Funcutima. Redari se nisu previše obazirali na to dok navijač Zadra nije gurnuo golmana Šibenika prilikom čega su ga odvukli s terena.

 

 

Sramotan incident sa Stanova još je tužniji kada uzmemo u obzir da se radi o dva velika kluba koja su ne tako davno igrali u prvoj ligi.

 

Danas se nalaze u Trećoj nogometnoj ligi - Jug, odnosno četvrtom rangu natjecanja, te se zajedno sa Zagorom Unešić i GOŠK-om iz Kaštela bore za promociju u Drugu NL, odnosno treći rang. U utakmici je slavio Šibenik 1:0 pogotkom Medića.

 

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

