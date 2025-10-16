Objavljeni suci za 10. kolo HNL-a: Evo tko dijeli pravdu Hajduku i Dinamu
U Koprivnici se sastaju Slaven Belupo i Rijeka, a pravdu će dijeliti Duje Strukan iz Splita.
Nakon reprezentativne stanke, SuperSport HNL se vraća ovog vikenda utakmicama 10. kola. Hrvatski nogometni savez objavio je službene delegacije sudaca za sve susrete nadolazećeg kola.
Prvi na rasporedu su Vukovar i Lokomotiva, koji otvaraju kolo u petak od 18 sati. Glavni sudac bit će Ante Terzić iz Podstrane, uz pomoćnike Vicu Vidovića (Solin) i Stipu Brajkovića (Šibenik). VAR kontrolu imat će Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca.
U subotu od 15:30 sati u Koprivnici se sastaju Slaven Belupo i Rijeka, a pravdu će dijeliti Duje Strukan iz Splita. Pomoćnici su Ivan Janić (Ilok) i Dujo Sarić (Klis), dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak (Zagreb).
Derbi dana odigrat će Dinamo i Osijek u 18 sati na Maksimiru. Glavni sudac bit će Mateo Erceg (Benkovac), a pomagati će mu Ivan Mihalj (Velika Gorica) i Kruno Šarić (Županja). VAR sudac bit će Mario Zebec iz Cestice.
U nedjelju od 16 sati u Puli će Istra 1961 dočekati Hajduk. Glavni arbitar tog susreta je Patrik Kolarić (Čakovec), pomoćnici su Luka Pajić (Rijeka) i Sanja Rođak Karšić (Podravske Sesvete), a VAR će nadgledati Ivan Bebek iz Rijeke.
Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin u nedjelju od 18:15 sati. Utakmicu će voditi Dario Bel iz Osijeka, uz pomoćnike Marjana Tomasa (Vladislavci) i Luku Kurtovića (Osijek).
