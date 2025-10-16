Počinje druga četvrtina HNL-a: Dinamo traži iskupljenje, a dva trenera imaju emotivne utakmice

Počinje druga četvrtina SHNL sezone. U petak u 18 sati 10. kolo SHNL-a otvaraju posljednji Vukovar 1991, čiji će trener Silvijo Čabraja dočekati svoji bivši klub Lokomotivu. U subotu u 15:30 u Koprivnici kod Slaven Belupa gostuje prošlosezonski prvak Rijeka, dok od 18 sati imamo priliku uživo gledati derbi kola između prvoplasiranog Dinama i Osijeka koji se trenutačno nalazi u velikoj krizi. Dan kasnije, u nedjelju 19.10, od 16 sati možemo gledati utakmicu Istre i Hajduka i povratak Gonzala Garcije na Aldo Drosinu, dok nešto više od dva sata kasnije u 18:15 kolo zaključuju Gorica i Varaždin u Velikoj Gorici.

Emotivna utakmica za Čabraju

Vukovar 1991 - Lokomotiva

Utakmica Vukovara i Lokomotive bit će posebno emocionalna za trenera Vukovaraca Silvija Čabraju koji je na klupi zagrebačkog kluba proveo četiri godine prije nego li se je u ožujku ove godine povukao. U trenerske klupe vratio se krajem rujna kada je otkaz zbog loših rezultat, usprkos dobroj igri, dobio bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld. Čabraja je u svom debiju iznenađujuće srušio branitelja naslova Rijeku, no potom izgubio od Varaždina i Hajduka.

Lokomotiva se pak na kraju prošle sezone oprostila od Marija Cvitanovića koji je preuzeo klupu od Čabraje i dala šansu bivšem napadaču Hajduka i Vatrenih Nikici Jelaviću, čiji je stric - kontroverzni poduzetnik, kako je prenio Večernji list upozorio na nepravilnosti u suđenju. Jelavić mlađi koji je sjajno posložio mlađahnu momčad s nekoliko iskusnih igrača u prošlom kolu na Maksimiru uspio srušiti Dinamo. Sada Jelačićevi momci idu u goste Vukovaru u Vinkovce gdje zbog HNS-ovih pravila Vukovar igra svoje utakmice.

Treba napomenuti da je u prvoj utakmici Lokomotiva slavila 1-0 pogotkom Fabijana Krivaka.

Petak, 17.10 (18:00), Stadion HNK Cibalia. Vukovar 1991 - Lokomotiva

Rijeka i Slaven igraju ovog puta u drugačijim okolnostima

Slaven Belupo - Rijeka

U subotu se sastaju prošlosezonski finalisti Hrvatskog kupa Slaven Belupo i Rijeka. Utakmica je to u kojoj se Rijeka nada popraviti dojam nakon što je loše krenula u obranu naslova prvaka. Momci s Rujevice predvođeni hrvatskim reprezentativcem Tonijem Frukom koji je nedavno postigao prvi pogodak za Vatrene se trenutačno nalaze na osmom mjestu s 10 osvojenih bodova te im prvoplasirani Dinamo i drugi Hajduk bježe s devet bodova prednosti.

Izabranici Marija Gregurine pak nadaju boljem rezultatu nego u prvom kolu kada su u gostima izgubili 2-0 Šimuna Butića i Ante Mate Jurića u sudačkoj nadoknadi. Ova će utakmica vjerojatno biti drukčija od prošle budući da je Rijeka u međuvremenu promijenila trenera. Otišao je osvajač duple krune i legenda kluba Radomir Đalović, a stigao je bivši trener Malage i Real Betisa Victor Sanchez. Zanimljiv je dakle podatak da će se u svakom od posljednja tri susreta ova dva kluba sukobiti dva različita trenera. U uzvratu kupa bili su to Mario Kovačević i Radomir Đalović, u prvom kolu Mario Gregurina i Radomir Đalović, dok će sada snage odmjeriti Mario Gregurina i Victor Sanchez.

Subota, 18.10 (15:30), Stadion Ivan Kušek Apaš. Slaven Belupo - Rijeka

Derbi kola i veliki povratak Garcije na Drosinu

Dinamo - Osijek

U derbiju devetog kola sukobit će se prvoplasirani Dinamo i pretposljednji Osijek. Dinamo u ovoj utakmici želi ispasti gorak okus u ustima nakon neočekivanog poraza u gradskom derbiju od Lokomotive, dok Osijek želi popraviti dojam nakon što je u prvih devet kola osvojio samo devet bodova. Plavima se ususret ovog susreta vratio i mladi španjolski stoper Sergi Dominguez koji je od kada je stigao iz Barcelone zajedno sa Škotom McKennom bio neizostavan član momčadi Marija Kovačevića, ali i Niko Galešić koji se razbolio prije utakmice s Lokomotivom, dok se i dalje se ne zna što je točno s francuzom Ronelom Pierre-Gabrielom. Pitanje je i hoće li trener Dinama dati priliku i nekim igračima koje do sada nismo prečesto gledali budući da četiri dana kasnije gostuju u Malmöu protiv kojeg će pokušati zadržati prvo mjesto u Europskoj ligi.

Osijek će u utakmici protiv Dinama pokušati popraviti dojam. Prošle je sezone Osijek također loše ušao u ligu kada je nakon prvih devet kola bio sedmi na tablici s 10 osvojenih bodova. Bilo je to turbulentno razdoblje za Osijek gdje su se pojavljivale i prijetnje skautu kluba i sportskom direktoru Joseu Botu koji je u prosincu prošle godine i napustio klub. Osijek je i danas obavijen sukobom te u utakmicu s Dinamom ulazi nakon što je trener Simon Rožman javno kritizirao kvalitetu svojih igrača te se valja zapitati hoće li mu se porazom protiv Dinama "zatresti stolica".

U ovom susretu će se sukobiti i trojca najboljih strijelaca HNL-a - Osijekov Nail Omerović koji je do sada postigao pet pogotka, te Dinamovi Dion Drena Beljo koji ima isti broj pogotka kao Omerović i džoker s klupe Sandro Kulenović koji je trenutačno vodeći strijelac HNL-a. Jedan od tih šest pogotka Kulenović je postigao i protiv samog Osijeka - u prvom kolu. Tada su 'Modri' na Opus Areni slavili 2-0 pogodcima Sandra Kulenovića i Luke Stojkovića. Ako Dinamo uspije ponoviti uspjeh iz prvog kola bit će to 50. domaća pobjeda 'Modrih' protiv Osječana.

Subota, 18.10 (18:00), Stadion Maksimir. Dinamo - Osijek

Istra 1961 - Hajduk

Utakmica Istre i Hajduka također će biti prava poslastica za ljubitelje HNL-a. Dio navijača zeleno-žutih jako je zamjerio Gonzalu Garciji zbog načina zbog kojeg je otišao iz Istre nakon sezone u kojoj je Istra po mnogima igrala najbolji nogomet u ligi. Istra ga je zamijenila Goranom Tomićem s kojim nije bila zadovoljna pa je dovela drugog Španjolca u vidu Oriola Riere - bivšeg igrača Barcelone. On je dolaskom na klupu Istre popravio dojam ostvarivši dvije pobjede uz jedan neriješeni rezultat, te trenutačno drži Istru na petom mjestu.

Hajduk će pak u ovoj utakmici pokušati preskočiti Dinamo s kojim se natječe za prvo mjesto. "Majstori s mora" imaju jednak broj bodova kao i njihovi najljući rivali uz lošiju gol razliku. U toj namjeri neće im moći pomoći kapetan i najbolji igrač Marko Livaja koji se u osmom kolu u utakmici protiv Lokomotive ozlijedio te se tek u utorak vratio treninzima. Iako je Gonzalo Garcia uspio ono što mnogi drugi nisu i složio igru Hajduka bez Livaje ne sumnjamo da bi ga na gostovanju protiv svog bivšeg kluba radije imao u sastavu.

Nedjelja, 19.10 (16:00), Stadion Aldo Drosina. Istra 1961-Hajduk

Varaždin gostuje na obnovljenom terenu u Velikoj Gorici

Gorica - Varaždin

U Velikoj Gorici se sastaju dvije već standardno dobre ekipe. Na obnovljenom terenu Gradskog stadiona u Velikoj Gorici sedmoplasirana Gorica dočekat će prošlosezonsko iznenađenje Varaždin koji i ove sezone drži četvrto mjesto. Momcima Marija Carevića ovo će biti četvrta uzastopna domaća utakmica nakon što su zbog obnove trava na stadionu u Velikoj Gorici prvih šest kola igrali u gostima. U zadnje dvije utakmice dva puta su poraženi, jednom od Rijeke jednom od Osijeka, te se žele vratiti u staru formu u kojoj su iznenađujuće pobijedili na Maksimiru protiv Dinama 2-1.

Varaždin pak želi nastaviti sa svojim sjajnim igrama koje ima od kada je Nikola Šafarić sjeo na klupu kluba iz Baroknog grada i pokušati i ove sezone izboriti Europu. Poseban motiv mogao bi imati i Iuri Tavares - ponajveće iznenađenje ovogodišnjeg HNL-a. Naime, Zelenotorski otoci od kuda dolazi ovaj brzonogi krilni napadač kvalificirali su se na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi i ne sumnjamo da se bivši igrač Charlottea želi naći na popisu izbornika Bubiste.

Nedjelja, 19.10 (18:15), Gradski stadion u Velikoj Gorici. Gorica - Varaždin

