Hajdukovo pojačanje se zaljubilo u Hrvatsku: Pogledajte fotografije koje je oduševljeno objavio

Hugo Guillamon iskoristio je reprezentativnu stanku da malo bolje upozna Hrvatsku, konkretno Dalmaciju, a ljepotama Lijepe naše pohvalio se i na svom Instagramu.

Španjolac se nada kako bi se mogao vratiti u španjolsku reprezentaciju i kako bi mu avantura u Hajduku mogla pomoći na tom putu.

S obitelji je obišao Vis, a uz fotografije stavio HR i emotikon podignuta dva prsta. Komiža, Modra špilja, a palo je i listopadsko kupanje.

Hajduk nastavlja sezonu u nedjelju kada u 10. kolu HNL-a stiže Istra od 16 sati na Poljudu. Navijači Bijelih upravo od Guillamona očekuju bolja izdanja u preostale 'tri četvrtine' prvenstva.

