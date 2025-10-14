GUŠTI SU GUŠTI /

Hajdukovo pojačanje se zaljubilo u Hrvatsku: Pogledajte fotografije koje je oduševljeno objavio

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Komiža, Modra špilja, a palo je i listopadsko kupanje

14.10.2025.
14:14
SPORTSKI.NET
Zvonimir Barisin/pixsell
Hugo Guillamon iskoristio je reprezentativnu stanku da malo bolje upozna Hrvatsku, konkretno Dalmaciju, a ljepotama Lijepe naše pohvalio se i na svom Instagramu. 

Španjolac se nada kako bi se mogao vratiti u španjolsku reprezentaciju i kako bi mu avantura u Hajduku mogla pomoći na tom putu. 

S obitelji je obišao Vis, a uz fotografije stavio HR i emotikon podignuta dva prsta. Komiža, Modra špilja, a palo je i listopadsko kupanje. 

Hajduk nastavlja sezonu u nedjelju kada u 10. kolu HNL-a stiže Istra od 16 sati na Poljudu. Navijači Bijelih upravo od Guillamona očekuju bolja izdanja u preostale 'tri četvrtine' prvenstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hugo Guillamon (@hugoguillamon3)

