'TAKO JE I S OSTALIMA' /

Ivan Rakitić postao ambasador La Lige, evo što to znači za njegov posao u Hajduku

Ivan Rakitić postao ambasador La Lige, evo što to znači za njegov posao u Hajduku
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača, a sada je dobio funkciju u španjolskoj La Ligi

13.10.2025.
15:37
HINA
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši nogometaš Ivan Rakitić (37) postao je ambasador španjolske La Lige, koju će povremeno promovirati na nekim događajima, te će normalno nastaviti obavljati svoju funkciju tehničkog direktora u Hajduku.

"Ivan je postao ambasador La Lige, no to nije fiksni posao unutar naše organizacije. Tako je i s ostalim ambasadorima", rekao je Hini glasnogovornik lige Chris Collins.

Ambasadori su uglavnom bivši igrači koji promoviraju španjolsku ligu po svijetu. Rakitić je 13 godina igrao za Sevillu i Barcelonu osvojivši brojne trofeje poput Lige prvaka i Europske lige.

"On će uglavnom obavljati 'ad hoc' stvari, poput pojavljivanja na događanjima, predstavljanjima...Ali bez stalnih i uspostavljenih odgovornosti", izjavio je glasnogovornik.

'Sretan što ću biti dio obitelji'

Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, a od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača.

"Imao sam uistinu dobar dan s prijateljima iz La Lige", izvijestio je putem društvene mreže X. "Sretan sam što ću biti dio obitelji ambasadora i doprinijeti njenom rastu", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić na klupi Vatrenih bio rekordnih 100 puta: 'Vrijeme je za povratak kući'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'TAKO JE I S OSTALIMA' /
Ivan Rakitić postao ambasador La Lige, evo što to znači za njegov posao u Hajduku