Ivan Rakitić postao ambasador La Lige, evo što to znači za njegov posao u Hajduku

Bivši nogometaš Ivan Rakitić (37) postao je ambasador španjolske La Lige, koju će povremeno promovirati na nekim događajima, te će normalno nastaviti obavljati svoju funkciju tehničkog direktora u Hajduku.

"Ivan je postao ambasador La Lige, no to nije fiksni posao unutar naše organizacije. Tako je i s ostalim ambasadorima", rekao je Hini glasnogovornik lige Chris Collins.

Ambasadori su uglavnom bivši igrači koji promoviraju španjolsku ligu po svijetu. Rakitić je 13 godina igrao za Sevillu i Barcelonu osvojivši brojne trofeje poput Lige prvaka i Europske lige.

"On će uglavnom obavljati 'ad hoc' stvari, poput pojavljivanja na događanjima, predstavljanjima...Ali bez stalnih i uspostavljenih odgovornosti", izjavio je glasnogovornik.

'Sretan što ću biti dio obitelji'

Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, a od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača.

"Imao sam uistinu dobar dan s prijateljima iz La Lige", izvijestio je putem društvene mreže X. "Sretan sam što ću biti dio obitelji ambasadora i doprinijeti njenom rastu", dodao je.

