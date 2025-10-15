Dinamov vunderkind igrat će u subotu, ali ne protiv Osijeka, već Chelseaja

Dinamov vunderkind Cardoso Varela zaigrat će za Dinamo u subotu, ali ne protiv Osijeka u SHNL-u, već za Dinamovu B momčad u Engleskoj u sklopu Premier League International Cupa, doznaje Germanijak.

Mladu ekipu Modrih čeka utakmica drugog kola protiv Chelseaja nakon što su u prvom kolu pobijedili Nottingham Forest 1:0. Momčad Jerka Leke jača je za dvojicu prvotimaca jer je osim Cardosa Varele priključen i Leon Jakirović. Njima dvojici malo pomaže sjedenje na klupi i eventualan ulazak u igru u posljednjim minutama i zato će im biti od koristi igrati za Dinamovu B ekipu protiv U21 momčadi Chelseaja.

Što je Premier League Internetional Cup?

Premier League International Cup je natjecanje u kojem su 16 engleskih U21 momčadi u još 16 europskih momčadi s pozivnicom. Englezi su pozvali Dinamovu B ekipu, a osim U21 igrača, dozvoljeno je prijaviti i tri U23 igrača. Natjecanje je osmišljeno kako bi se mlade momčadi engleskih klubova razvijale u borbi s europskim mladim momčadima.

