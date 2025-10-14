Kakva golčina Arbera Hoxhe: Dinamovac izveo majstoriju o kojoj će se dugo pričati

Reprezentacija Albanije u prijateljskoj je utakmici u utorak pobijedila Jordan s 4:2, a najljepši pogodak na susretu zabio je nogometaš Dinama Arber Hoxha.

Hoxha je u sjajnoj formi u Dinamu, a sjajne igre pruža i u dresu reprezentacije Albanije za koju je s oko 25 metara iskosa zabio gol za 3:1.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Bio je to Hoxhi prvi pogodak za Albaniju u 19. nastupu.

