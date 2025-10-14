S TRENINGA /

Hajduk videom Livaje i ekipe razveselio sve navijače, Krovinović i Skoko nasmijali prisutne

Hajduk videom Livaje i ekipe razveselio sve navijače, Krovinović i Skoko nasmijali prisutne
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Hajduk je na svojim društvenim mrežama podijelio video u kojem se vidi kako Livaja trenira s momčadi

14.10.2025.
19:15
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Hajduka spremaju se za povratak klupskog nogometa i deseto kolo SHNL-a u kojem ih očekuje gostovanje Istri 1961 u Puli u nedjelju.

Na toj utakmici vjerojatno neće moći računati na svoju najveću zvijezdu Marka Livaju koji je ipak pokazao znakove boljeg oporavka od ozljede zadnje lože i mogao bi se naći na klupi već u Puli. Hajduk je na svojim društvenim mrežama podijelio video u kojem se vidi kako Livaja trenira s momčadi.

 

 

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr

Na snimku je glavni zabavljač bio Filip Krovinović koji je govorio da se ne snima, Noa Skoko zatvorio je kratki video uradak pogodivši kameru loptom. Dobe vibracije i Marko Livaja na treningu sigurno će oduševiti navijače Hajduka pred teško gostovanje na Aldo Drosini.

POGLEDAJTE VIDEO: Zadnja Albina utakmica: Kraj karijere za jednog od najtrofejnijih igrača svijeta

HajdukMarko LivajaHnlFilip Krovinović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
S TRENINGA /
Hajduk videom Livaje i ekipe razveselio sve navijače, Krovinović i Skoko nasmijali prisutne