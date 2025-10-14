Hajduk videom Livaje i ekipe razveselio sve navijače, Krovinović i Skoko nasmijali prisutne

Nogometaši Hajduka spremaju se za povratak klupskog nogometa i deseto kolo SHNL-a u kojem ih očekuje gostovanje Istri 1961 u Puli u nedjelju.

Na toj utakmici vjerojatno neće moći računati na svoju najveću zvijezdu Marka Livaju koji je ipak pokazao znakove boljeg oporavka od ozljede zadnje lože i mogao bi se naći na klupi već u Puli. Hajduk je na svojim društvenim mrežama podijelio video u kojem se vidi kako Livaja trenira s momčadi.

🎥 #HDTV danas na treningu 🔴🔵⤵️



🔙 Povratak Marka Livaje trenažnom procesu

🤷‍♂️ Krova, ipak nismo stavili muziku i snimali smo…

🎯 Skoko točno u sridu, i to bi bilo to od treninga 😅 pic.twitter.com/WTG6fHl7H7 — HNK Hajduk Split (@hajduk) October 14, 2025

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr

Na snimku je glavni zabavljač bio Filip Krovinović koji je govorio da se ne snima, Noa Skoko zatvorio je kratki video uradak pogodivši kameru loptom. Dobe vibracije i Marko Livaja na treningu sigurno će oduševiti navijače Hajduka pred teško gostovanje na Aldo Drosini.

POGLEDAJTE VIDEO: Zadnja Albina utakmica: Kraj karijere za jednog od najtrofejnijih igrača svijeta