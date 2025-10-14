Dalić i Olić ga razmjenjuju, a njemu cijena na tržištu vrtoglavo raste

Transfermarkt je ažurirao tržišnu vrijednost igrača iz njemačke Bundeslige. Najzanimljivije za nas je pogledati vrijednost hrvatskih igrača, a posebno je profitirao hrvatski stoper.

Riječ je o Luki Vuškoviću, hrvatskom vunderkindu koji je na posudbi iz Tottenhama u HSV-u. Njemu je cijena na Transfermarktu narasla s 12 na 18 milijuna eura i vrlo vjerojatno neće tu stati. Igor Matanović, napadač Freiburga skočio je za dva milijuna pa mu je cijena sada sedam milijuna eura.

Ofenzivni veznjak Werdera Patrice Čović vrijedi 4 milijuna eura, a dvojcu iz Union Berlina je pala vrijednost za jedan milijun eura. Riječ je o Josipu Juranoviću i Marinu Ljubičiću koje TM cijeni s 3 milijuna eura.

📸 Transfermarkt has updated the market values of five Croatian players in the Bundesliga.



Luka Vušković now ranks among the top 10 most valuable Croatian players on the platform, sitting in 8th place, just €4M behind Šutalo, who holds 3rd place. pic.twitter.com/PzSwXFFbkP — TheCroatianLad (@TheCroatianLad) October 14, 2025

Luka Vušković je sa svojih 18 milijuna eura osmi najvrjedniji hrvatski nogometaš po Transfermarktu. Podsjetimo, Vušković je bio na popisu hrvatske reprezentacije za utakmice Češke i Gibraltara, a nakon što je u Pragu bio na klupi, "posuđen" je Oliću u U21 reprezentaciju gdje će igrati kvalifikacijski susret protiv Ukrajine u utorak.

