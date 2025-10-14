HRVATSKI VUNDERKIND /

Dalić i Olić ga razmjenjuju, a njemu cijena na tržištu vrtoglavo raste

Foto: Matija Habljak/pixsell

Luka Vušković je sa svojih 18 milijuna eura osmi najvrjedniji hrvatski nogometaš po Transfermarktu

14.10.2025.
16:31
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Transfermarkt je ažurirao tržišnu vrijednost igrača iz njemačke Bundeslige. Najzanimljivije za nas je pogledati vrijednost hrvatskih igrača, a posebno je profitirao hrvatski stoper.

Riječ je o Luki Vuškoviću, hrvatskom vunderkindu koji je na posudbi iz Tottenhama u HSV-u. Njemu je cijena na Transfermarktu narasla s 12 na 18 milijuna eura i vrlo vjerojatno neće tu stati. Igor Matanović, napadač Freiburga skočio je za dva milijuna pa mu je cijena sada sedam milijuna eura. 

Sve o hrvatskim reprezentativcima čitajte na portalu Net.hr. 

Ofenzivni veznjak Werdera Patrice Čović vrijedi 4 milijuna eura, a dvojcu iz Union Berlina je pala vrijednost za jedan milijun eura. Riječ je o Josipu Juranoviću i Marinu Ljubičiću koje TM cijeni s 3 milijuna eura. 

 

Luka Vušković je sa svojih 18 milijuna eura osmi najvrjedniji hrvatski nogometaš po Transfermarktu. Podsjetimo, Vušković je bio na popisu hrvatske reprezentacije za utakmice Češke i Gibraltara, a nakon što je u Pragu bio na klupi, "posuđen" je Oliću u U21 reprezentaciju gdje će igrati kvalifikacijski susret protiv Ukrajine u utorak.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl u Dalićevu gradu: Hrvatska srušila Gibraltar i upisala tri prvijenca!

Luka VuškovićHsvIgor MatanovićPatrice ćovićMarin LjubičićJosip Juranović
