Španjolci donose veliku vijest za Vatrenog kojeg je Dalić vratio nakon afere: Žele ga u Engleskoj

Vrlo zanimljive glasine donose Španjolci. Hrvatski reprezentativac koji je rehabilitiran u Vatrene nakon čuvene afere Svadba, Luka Sučić, na meti je premijerligaških klubova.

Naime, španjolski Fichajes piše kako je Sučić meta premijerligaških klubova. U prvom redu se spominje Tottenham koji želi pojačati sredinu mladim talentima s europskim iskustvom. Sociedad će za Sučića tražiti 25 milijuna eura što je cijena koju si premijerligaški klubovi itekako mogu priuštiti.



Drugi klub koji Španjolci navode je milanski Inter u kojem već igra Lukin bratić Petar Sučić. Fichajes piše i da bi klubovi iz sredine premijerligaške tablice mogli biti zainteresirani ako Tottenham bude neodlučan.

Sučić je u Sociedad stigao u ljeto 2024. za 10 milijuna eura iz Salzburga i odmah se prometnuo u vrlo važnog igrača za vezni red kluba iz San Sebastiana. U La ligi je skupio 33 nastupa, zabio jedan pogodak i još dva puta asistirao. Za reprezentaciju Hrvatske upisao je 18 nastupa i zabio jedan pogodak.

