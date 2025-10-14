Na poznatoj listi najvećih svjetskih talenata samo je jedan Hrvat: Čak i Amerikanci imaju dva

Poznata lista najvećih talenata koju objavljuje The Guardian objavljena je i ove godine, a na njoj se našao i jedan hrvatski igrač.

Među 60 imena rođenih 2008. je Dinamov Leon Jakirović, sin bivšeg trenera Dinama, Sergeja Jakirovića. Uz Leona na listi se našao još jedan igrač Dinama, Bugarin Kaloyan Bozhkov.

"Iako se trenutno čini kao bacanje novčića između njega i Raula Kumara, njegovog obrambenog partnera u mlađim momčadima Hrvatske, u smislu tko bi od njih dvojice mogao uspjeti, Jakirović je svestraniji i ljevak, što je uvijek bonus. Hvaljen zbog čitanja i razumijevanja igre, Jakirović je solidan u svakom obrambenom aspektu. „Ima karakteristike za pozicije beka, stopera i obrambenog veznog“, rekao je Ivan Mijač, jedan od njegovih ranih trenera. „Neće biti iznenađenje ako se na kraju razvije u bilo kojoj od njih.“ Debitirao je u seniorskoj postavi u Dinamu u svibnju 2024. od strane svog oca Sergeja - sada trenera Hull Cityja - ali od tada je jedva igrao za prvu momčad. To bi se uskoro moglo promijeniti. Jakirović također ima pravo nastupa za Bosnu i Hercegovinu i već je privukao ozbiljan interes raznih velikih europskih klubova", stoji u tekstu kod izbora Leona.

Hrvatska je dakle samo na jednom talentu (koji ima pravo igrati za BiH), a primjerice SAD ima dvojicu. Njemačka, Španjolska, Francuska i Italija po tri talenta, a zanimljivo da britanski Guardian nije stavio niti jednog Britanca. Listu pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice kreću u lov na Europsko prvenstvo: Prvo Finska u Sisku pa put u Prištinu