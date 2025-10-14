Pisalo se da je pao u depresiju jer ga je žena varala: 'Nevjerojatne uvrede je dobila'

Legendarni slovenski nogometaš Josip Iličić u razgovoru za Gazettu dello Sport progovorio je o turbulaentnom razdoblju koje je proživljavao prije nekoliko godina. Kružile su tada glasine da je pao u depresiju nakon što je saznao da ga supruga vara s drugim, nakon čega je napustio talijanskog prvoligaša Atalantu, a sada je to demantirao i otkrio svoju istinu.

To turbulentno razdoblje bilo je u vrijeme pandemije koronavirusa, kada je cijeli svijet bio paraliziran.

"Uopće nisam znao hoću li više ikada zaigrati nogomet. Kada ste zatvoreni u kući puno misli vam se mota po glavi. Proveo sam 42 dana sam u Bergamu bez obitelji, jako sam patio. Novac i ugovori mi uopće više nisu bili važni jer nisam bio dobro. A, tek onda priče o mojoj supruzi, to me baš povrijedilo", istaknuo je na početku.

Demantirao prevaru

Pisalo se čak da je uhvatio vlasitu suprugu u krevetu s drugim muškarcem.

"To uopće nije istina. Nevjerojatne uvrede je dobila zbog toga. Tu glasinu su pokrenuli jer sam ja bio na vrhu, a niko nije znao ništa o mom privatnom životu", rekao je pa otkrio zašto ranije nije demantirao tu priću:

"Zato što bi me onda počeli ispitivati što nije u redu sa mnom i zašto više nisam onaj stari. No, moja obitelj, prijatelji i suigrači su znali pravu istinu i to je jedino bitno".

"Kada sam došao kući u Sloveniji je situacija bila kao da se niša ne događa. A s druge strane u Bergamu sam mjesecima gledao kovčege koji su bili na kamionima koji su prolazili kroz grad. To je strašna slika... Par godina prije svjedočio sam i tragediji kada je Astori preminuo s kojim sam igrao u Fiorentini. Sve to je ostavilo traga na mene".

Odlazak iz Atalante

Na kraju razgovora je otkrio što je dovelo do njegove odluke da napusti Atalantu.

"Bili su problemi sa kilažom. Udebljao bih se, pa smršavio i sve u krug. Nisam bio isti kao prije. Pokušao sam injekcijama, tretmanima i svime da to popravim, ali nije uspjelo. Monchi me zvao 2022. godine u Sevillu i nudio odličan ugovor, ali sam mu rekao da jednostavno na tom nivou više ne mogu igrati. Na kraju sam se odlučio vratiti u Maribor".

Iličić sada igra za slovenski Koper u koji je stigao ove sezone nakon tri godine u Mariboru.

