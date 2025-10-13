Djevojka Danija Olma završila na naslovnici: 'Ležala sam potpuno gola sedam sati'

Laura 'Abla' Schmitt (26), njemačka influencerica i partnerica Danija Olma, fotografirala se poptuno gola za umjetničko-modni časopis "TUSH".

Ovoga vikenda Laura je na društvenim mrežama podijelila fotografiju naslovnice i uz nju napisala:

"Moja prva naslovnica???!!! Hvala što vjerujete u mene. Učinili ste me nezaustavljivom i dali mi snagu."

Izlazak iz zone komfora

Snimanje za časopis dogodilo se u srpnju u Hamburgu, a Laura je u svom podcastu otkrila nepoznate detalje.

"Ležala sam potpuno gola na setu sedam sati. Inače nemam ni fotografije u bikiniju na svom Instagramu. Ali upravo sam zato željela izaći iz svoje zone komfora i pokazati tijelo u velikoj produkciji. Prvotni je plan bio da nosim donje rublje – ali na kraju sam bila potpuno gola", otkrila je.

