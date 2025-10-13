Za njim su ludovale žene, a onda je promijenio spol: Rijetki bi prepoznali Caitlyn Jenner

Bruce Jenner (75), nekadašnji olimpijski prvak u desetoboju. Rođen 1949. godine, Jenner je svoju sportsku karijeru obilježio osvajajući zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine, što ga je učinilo jednim od najpoznatijih atletičara tog doba. Nakon povlačenja iz sporta, Bruce je ostao prisutan u medijima, prvo kao televizijska zvijezda i dio slavne Kardashian-Jenner obitelji. Naime, bio je u braku sa slavnom američkom figurom Kris Jenner (69), a par se razveo 2015. godine. No, ono što je najviše zaintrigiralo javnost bio je njegov osobni život i hrabar korak koji je poduzeo krajem 2010-ih.

Godine 2015 je službeno obznanio da je promijenio spol i ime u Caitlyn Jenner, postajući jedna od najpoznatijih transrodnih osoba u svijetu. Iako je povremeno prisutna u svijetu zabave i reality TV-a, fokus joj je na zagovaranju prava LGBTQ+ zajednice, te promicanju svijesti o transrodnim osobama.