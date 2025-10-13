Svjetska agencija objavila galeriju fotografija sa sprovoda Halida Bešlića: Prizori slamaju srca

Tisuće ljudi u ponedjeljak su u Sarajevu sudjelovale u sprovodu Halida Bešlića koji je prošli tjedan umro u 72. godini od posljedica teške bolesti. Bešlić je pokopan na gradskom groblju "Bare" nakon vjerskog obreda u Begovoj džamiji.

"U Sarajevu, Bosni i Hercegovini, održan je sprovod poznatog pjevača Halida Bešlića. Kao jednu od najvažnijih ličnosti bosanske i balkanske glazbe, Bešlića su poštovali i cijenili u domovini i inozemstvu. Smrt ovog talentiranog i voljenog umjetnika predstavlja veliki gubitak za glazbenu industriju u regiji. Sprovod je održan u njegovom rodnom Sarajevu, a prisustvovale su mu brojne poznate osobe iz svijeta glazbe", poručili su iz vodeće agencije za prodaju fotografija, videa, ilustracija i grafika u Srednjoj Europi, Profimedije.

Kako je izgledao oproštaj od kralja narodne glazbe?

Masa ljudi je u redovima i u tišini ispratila lijes od Baščaršije do groblja kako bi još jednom odali počast čovjeku čije su pjesme, ali i skromnost i neposrednost ujedinili regiju u tuzi zbog njegove smrti.

Samo u Zagrebu u nedjelju se na Zrinjevcu spontano okupilo više od tri tisuće ljudi koji su pjevajući Bešlićeve hitove iskazali počast tom velikanu narodne glazbe s slični su skupovi održani u još nekoliko hrvatskih gradova, kao i u svim većim gradovima u BiH te u Beogradu ali i državama diljem svijeta u kojima žive iseljenici iz regije.

Prije sprovoda u Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija na kojoj su bili najviši dužnosnici poput članova Predsjedništva BiH, visokog predstavnika Christiana Schmidta i voditelja delegacije EU u BiH Luigija Sorece te brojni Bešlićevi prijatelji i suradnici poput glazbenika Željka Bebeka, Dine Dervišhalilovića, Harisa Džinovića i Dražena Žerića koji je uz pratnju ženskog zbora "Alegro" izveo pjesmu "Čardak", Bešlićev mega-hit iz 2007. godine.

"Znamo da te mnogo ljudi voli, a nismo ni slutili koliko ih je", kazala je pred okupljenima Bešlićeva malena unuka Lamija opraštajući se od djeda. Glumac Emir Hadžihafizbegović podsjetio kako je Bešlić bio na najboljem tragu konstatacije Miroslava Krleže da je pojam ljudske slobode oslobađanje od predrasuda.

"Testament kojega je Halid ostavio je da živimo bez predrasuda", kazao je Hadžihafizbegović.

Ponedjeljak je zbog sprovoda Halida Bešlića u Federaciji BiH proglašen danom žalosti, a istu je odluku donijela i vlada distrikta Brčko.

Iako je ministar za ljudska prava BiH Sevlid Hurtić ranije podnio inicijativu da se dan žalosti proglasi za cijelu državu Vijeće ministara o tome se nije moglo usuglasiti.