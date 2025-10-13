Otkriveno zašto Halidova supruga Sejda nije bila na sprovodu: Dogodilo se tijekom noći

Danas je na gradskom groblju Bare u Sarajevu sahranjen Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih pjevača narodne glazbe s prostora bivše Jugoslavije. Njegov odlazak zavio je cijelu regiju u crno, a prema prvim procjenama, između 50.000 i 100.000 ljudi došlo je odati posljednju počast legendarnom glazbeniku.

Dirljive scene obilježile su dan ispraćaja – sin Dino, uz vjerske službenike, spustio je očevo tijelo u grob, dok su tisuće okupljenih u tišini plakale.

Foto: Nidal Saljic/pixsell

Zašto Sejda nije mogla doći na sprovod?

Uz njegovog sina i unuke, najveću tugu proživljava njegova supruga Sejda Bešlić, koja nažalost nije mogla prisustvovati sahrani zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Tijekom noći joj je pozlilo, pa su liječnici i hitna pomoć dežurali u njezinoj blizini na Ciglanama, pružajući joj svu potrebnu njegu i podršku, piše Kurir.

Halid i Sejda proveli su zajedno desetljeća u skladnom braku, prebrodivši brojne životne izazove – od teške prometne nesreće u kojoj je Halid zamalo izgubio život, do njegovih velikih povrataka na scenu. Bila mu je oslonac u svemu, a on je često isticao da bez nje ne bi bio ono što jest.

Ispunjena mu je i posljednja želja – sahranjen je pored svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege, pjevača Kemala Montena, s kojim je dijelio mnoge uspomene, pjesme i životne trenutke.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivni prikazi iz cijele Hrvatske: Okupljeni obožavatelji oprostili se od Halida Bešlića