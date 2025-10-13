Moćni lovci pratili Trumpa u avionu, a onda je sjeo u 'Zvijer': 'Iranci su pretučeni i izubijani'

Više od dvadeset svjetskih čelnika okuplja se u ponedjeljak u egipatskom gradu Šarm el-Šeiku na samitu o okončanju rata u Gazi.

Američki predsjednik Donald Trump sletio je u to poznato egipatsko ljetovalište nakon posjeta Izraelu. Egipatski borbeni zrakoplovi pratili su Air Force One s Trumpom u avionu prije njegova dolaska. Trump je u govoru izraelskom parlamentu pozdravio kraj "bolne noćne more", dok su se posljednji preživjeli taoci vraćali kući iz Gaze, a skupina palestinskih zatvorenika oslobođena je u skladu s sporazumom o prekidu vatre koji je on predvodio.

Trumpu se na kratkoj vožnji do konferencijske dvorane u Šarm el-Šeiku pridružio egipatski predsjednik Abdel Fattah al Sisi. Vozili su se u američkom predsjedničkom državnom automobilu, nadimka "Zvijer", piše Sky News.

U svom govoru u Knessetu ranije danas, američki predsjednik je predložio da može postići neku vrstu dogovora s Iranom. To je dodatno naglasio govoreći u Šarm el-Šeiku zajedno s egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al Sisijem, rekavši da Iran "želi postići dogovor".

"Mislim da će se Iran složiti; pretučeni su i izubijani. Iskreno, da ih nismo udarili u vezi nuklearnog programa, ne mislim da biste mogli imati ovaj nevjerojatan dogovor kakav se događa jednom u životu", dodaje Trump.

"Iran je dao izjavu da svim srcem podržava ovaj dogovor", napomenuo je.

Tko sve sudjeluje na samitu?

U gradu na krajnjem jugu Sinaja su i britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i arapski čelnici.

Ranije najavljeni izraelski premijer Benjamin Netanyahu zbog „nadolazećeg židovskog blagdana” ipak neće sudjelovati na skupu u ponedjeljak, objavio je njegov ured. Na samit je stigao palestinski predsjednik Mahmud Abas.

Sastanak će voditi Trump i egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi, a cilj je finalizirati dogovor o kraju rata u Gazi.

Njemački kancelar Friedrich Merz je po dolasku u Egipat rekao da je rat „gotov” i da će 13. listopada 2025. „ostati važan datum u povijesnim knjigama – za ovu regiju, ali i za cijeli svijet”.

Starmer je novinarima izjavio da s obiteljima oslobođenih izraelskih talaca dijeli „duboki osjećaj olakšanja” i naglasio da je sada „ključno” implementirati Trumpov mirovni plan za Bliski istok.

Hamas oslobodio taoce

Do sastanka dolazi nakon što je Hamas ranije u ponedjeljak oslobodio preostalih 20 živih izralelskih talaca iz dvogodišnjeg zatočeništva u Gazi. Izrael je u zamjenu pustio iz svojih zatvora stotine Palestinaca, neke nakon više desetljeća

To je dio prve faze Trumpova plana za okončanje rata izazvanog neviđenim napadom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. i izraelkom operacijom u Pojasu Gaze koja je potom uslijedila.

Plan od 20 točaka predviđa okončanje gotovo dvogodišnjeg sukoba u Gazi, oslobađanje preostalih talaca i definiranje budućnosti tog teritorija. Izrael i Hamas pristali su na dijelove plana.