Ovo su izraelski taoci koji su nakon dvije godine pušteni na slobodu: Hamas objavio popis

Hamas oslobađa preostale izraelske taoce nakon što su ih držali u Gazi više od dvije godine, u zamjenu za preko 1900 palestinskih zatvorenika koje je držao Izrael.

Isprva je predao sedam talaca Crvenom križu, koji su odvezeni izraelskim sigurnosnim snagama kako bi ih odveli u Izrael. Kasnije je predao još 13 talaca. Ponovno su se sastali sa svojim obiteljima prije nego što su helikopterom prevezeni u bolnice.

Deseci tisuća Izraelaca gledali su transfere na javnim projekcijama diljem zemlje.

U zatočeništvu proveli više od dvije godine

Izrael je prethodno izjavio da se od 251 osobe zarobljene u napadu Hamasa 7. listopada 2023. smatra da je 20 talaca koji su ostali u Gazi živo, a 28 mrtvih.

Dvadeset talaca su muškarci u dobi između 20 i 48 godina, koji su u zatočeništvu proveli više od dvije godine, piše Sky News. Kao dio prve faze sporazuma o prekidu vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa, Hamasu je dano 72 sata da oslobodi sve izraelske taoce, žive i mrtve.

Dogovoreno primirje započelo je u petak u podne po lokalnom vremenu, a deseci tisuća raseljenih Palestinaca vratili su se prema sjevernoj Gazi, koju je Izrael uglavnom uništio.

Tko su taoci koje treba osloboditi?

Hamas je objavio popis 20 živih talaca koje je oslobodio. Kao dio razmjene talaca i zatvorenika, očekuje se da će Izrael osloboditi 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne i 1700 stanovnika Gaze pritvorenih nakon napada 7. listopada.

Druga faza plana, o kojoj se sve strane još nisu dogovorile, mogla bi dovesti do daljnjeg povlačenja izraelskih trupa iz Gaze.

'Rat je gotov'

Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Izrael. "Rat je gotov", rekao je u predsjedničkom avionu. Na pitanje o izgledima za regiju, dodao je: "Mislim da će se to normalizirati."

Trumpa su po slijetanju u Izrael dočekali izraelski premijer Benjamin Netanyahu i predsjednik Isaac Herzog. Američki predsjednik dočekan je kao heroj. Bit će mu dodijeljeno najviše izraelsko civilno odlikovanje, najavio je izraelski predsjednik.

