'Najbolji prijatelj kojeg je Izrael ikada imao' dočekan uz ovacije: 'Svijetu treba više Trumpova'

U ponedjeljak ujutro svi preživjeli taoci vratili su se svojim obiteljima u Izrael. Fotografije sreće i suza radosnica obišle su svijet, a u trenutku dok su se taoci vraćali svojim obiteljima, Donald Trump se već uputio prema Izraelu. Kad je sletio zrakoplovom Air Force One dočekao ga je crveni tepih, piše Sky News.

Dok je ulazio na sjednicu izraelskog parlamenta Knesseta, prisutni su ga pozdravili ovacijama koje su trajale više od dvije minute. Američki predsjednik, koji je predstavljen kao "najbolji prijatelj kojeg je Izrael ikada imao u Bijeloj kući", sjedio je uz Benjamina Netanyahua i izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga.

Ime svakog člana Trumpove administracije koji je promatrao zasjedanje u Knessetu pročitano je naglas uz pljesak.

Foto: Profimedia

'Veličina židovske povijesti'

Predsjednik Knesseta rekao je Trumpu da je on "veličina židovske povijesti".

"Onaj za kojeg se moramo osvrnuti dva i pol tisućljeća unatrag u maglu vremena kako bismo pronašli paralelu", rekao je Amir Ohana.

"Židovski narod će vas pamtiti", kaže Trumpu i dodao da "svijetu treba više Trumpova".

Očekuje se i Trumpov govor. Do danas su se samo tri američka predsjednika obratila plenarnoj sjednici Knesseta: Jimmy Carter 1979., Bill Clinton 1994., i George W. Bush 2008. godine.

Očekuje se da će Donald Trump u svom govoru u Knessetu reći da je "ovo povijesna zora novog Bliskog istoka". Reći će da je to nevjerojatan trijumf za Izrael i svijet te će prisutnima reći da se "Amerika pridružuje dvama vječnim zavjetima - nikad ne zaboraviti i nikad više".

Foto: Profimedia

Poznato i što će reći

Očekuje se da će Trump reći da je Izrael osvojio sve što se može osvojiti silom oružja i dodati da je vrijeme da se pobjede protiv "terorista na bojnom polju" pretvore u "vrhunsku nagradu mira i prosperiteta" za cijeli Bliski istok.

"Od Gaze do Irana, te gorke mržnje nisu donijele ništa osim bijede, patnje i neuspjeha", reći će, dodajući da se fokus stanovnika Gaze mora staviti na "obnavljanje temelja stabilnosti, sigurnosti, dostojanstva i gospodarskog razvoja".

Trump će se nakon toga pridružiti svjetskim čelnicima na mirovnom samitu u Sharm el-Sheikhu i službenoj ceremoniji potpisivanja prve faze svog plana za Gazu.

Ured izraelskog premijera priopćio je da Netanyahu neće ići u Egipat na mirovni samit o Gazi i proslavu mirovnog sporazuma danas poslijepodne.

To je suprotno najavi egipatskog predsjedništva da će se Netanyahu pridružiti američkom predsjedniku na samitu.

