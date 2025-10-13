Među izraelskim taocima je i jedan sa srpskim državljanstvom! Vučić mu poručio: 'Tvoja snaga sve nas inspirira'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom X profilu pozdravio je oslobađanje Alona Ohela, izraelskog taoca u tunelima Gaze, koji uz izraelsko i njemačko, ima i srpsko državljanstvo.

"Alone Ohele, borio si se kroz 738 dana tame i pobijedio. Dobrodošao kući, dragi prijatelju, tvoja snaga nas sve inspirira. Idit i Kobi, zagrlite svoga sina. Noćna mora je gotova", napisao je Vučić.

Srbija je zahvalna Donaldu Trumpu, Jaredu Kushneru, Steveu Witkoffu i Benjaminu Netanyahuu, vođama koji donose slobodu kad je važno, poručio je Vučić. "Stabilnost je jedini put naprijed", zaključio je.

Alon Ohel, you fought through 738 days of darkness and won. Welcome home, dear friend - your strength inspires us all. Idit and Kobi, wrap your arms around your son. The nightmare is over.



Serbia stands grateful to @realDonaldTrump, @jaredkushner, @SteveWitkoff, and @netanyahu… pic.twitter.com/oYztdhr7nR — Александар Вучић (@predsednikrs) October 13, 2025

Konzul: Izgubio je vid na jedno oko

Oglasio se i počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić. "Na temelju videozapisa koji je imala priliku vidjeti obitelj, Alon, slava Gospodinu, izgleda uglavnom, koliko se može ovako reći, dobro. Stoji na svojim nogama", rekao je Nikolić za RTS te podsjetio da je Ohel izgubio vid na desno oko.

"Glavni fokus, koliko je nama za sada poznato, bit će da se održi vid na drugom oku i generalna rehabilitacija. Naravno, sada treba biti oprezan, strpljiv i pričekati informacije od kompetentnih i onih koji su za to nadležni", napomenuo je Nikolić.

I ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić izrazio je zadovoljstvo i radost. "Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog nevjerojatnog jutra", objavio je Đurić na društvenoj mreži X. On je zahvalio svima na podršci, vjeri i ustrajnosti. "Veliko hvala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije, vladama Izraela i Njemačke i svima na konkretnoj podršci u ovim prvim trenucima. Zaslužena herojska dobrodošlica predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu", napisao je Đurić.

Podsjetimo, Ohel (24) je otet 7. listopada 2023. iz skloništa na glazbenom festivalu Nova. Pretrpio je teške ozljede. Pušteni taoci potvrdili su da je Alon bio zatočen u tunelima, okovan i bez odgovarajućeg liječenja", objavilo je izraelsko ministarstvo.

U objavi se navodi da je Ohel talentirani pijanist koji je prije otmice planirao studirati jazz u Tel Avivu. "Sretni smo što si kod kuće i jedva čekamo ponovno te čuti kako sviraš", stoji u poruci ministarstva.

