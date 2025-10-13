Hamas pustio prvih sedam talaca na slobodu: Objavljena njihova imena! Gledajte prijenos UŽIVO s ulica Tel Aviva
Pratite najnovije informacije s Bliskog istoka
Nakon što je došlo do primirja u Gazi, Hamas bi danas trebao pustiti na slobodu izraelske taoce koje u zatočeništvu drži više od dvije godine. Net.hr donosi vam najnovije informacije s Bliskog istoka.
Ključne informacije:
- Hamas pustio prvih sedam talaca. Sveukupno bi ih trebao osloboditi 48 talaca, od kojih se 20 smatra živima, rok je do podneva
- Izrael će zauzvrat pustiti 250 palestinskih zatvorenika te više od 1700 ljudi uhićenih u Gazi
- Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je "rat gotov" dok putuje na Bliski istok
- Velika okupljanja građana i slavlje očekuju se na Trgu talaca u Tel Avivu, gdje ljudi iščekuju povratak talaca
- Trump će se obratiti izraelskom parlamentu, a zatim otputovati u egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik, gdje će predvoditi mirovni samit
- Na samitu se očekuju Macron, Starmer, Guterres...
Pušteni prvi taoci
7.32 - Izrael je objavio da su oslobođeni prvi taoci u sklopu mirovnog sporazuma za Gazu. Njih sedmero predano je Crvenom križu u Gazi, prema izvješćima izraelskih medija.
Na slobodi su:
Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal.
Objava je dočekana uz veselje okupljenih na Trgu talaca. Vozila Crvenog križa sada će krenuti prema dijelovima Gaze pod izraelskom kontrolom i tamo predati taoce izraelskim snagama. Odande će taoci biti prebačeni u bazu Rei’im na jugu Izraela, gdje će se ponovno susresti sa svojim obiteljima.
Objavljena slika iz aviona u kojem je Trump
7.15 - Trump je na letu za Izrael gdje bi trebao održati govor u izraelskom parlamentu nakon puštanja talaca iz Gaze. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt objavila je video iz aviona uz poruku: "Nova zora na Bliskom istoku".
Izraelci se okupljaju u Tel Avivu čekajući puštanje talaca iz Gaze
6.50 - Stotine ljudi okupilo se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak na "Trgu talaca" u Tel Avivu kako bi čekali povratak posljednjih talaca zatočenih u Pojasu Gaze.
Palestinska skupina Hamas objavila je u ponedjeljak imena 20 izraelskih talaca koji će biti oslobođeni u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, prenosi Reuters.
Prijenos uživo Foruma obitelji talaca pokazao je ljude kako sjede na žutim stolicama simbolizirajući solidarnost s taocima i mašući plavo-bijelim izraelskim zastavama, navodi Dpa.
Times of Israel izvijestio je da se očekuje da će palestinska militantna skupina Hamas početi puštati preostale žive taoce oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu.
Prema izraelskim tvrdnjama od 48 talaca koji su još uvijek u Gazi 20 ih je vjerojatno živih.
Forum obitelji talaca planira prenositi njihov povratak na velikim ekranima i pozvao je javnost da se okupi preko noći na Trgu talaca. Volonteri su navodno postavili transparente dobrodošlice na ulice u blizini bolnica gdje će taoci biti dovedeni.
"Provedba sporazuma o povratku svih talaca događaj je kojem smo se dugo nadali i za koji smo se pripremali od prvih dana rata", naveo je Forum u izjavi.
"Sada je pred nama vitalna i zajednička misija: rehabilitacija oslobođenih talaca, njihovih obitelji, pogođenih zajednica i izraelskog društva u cjelini", dodaju.
Forum je napomenuo da će potpuna rehabilitacija biti moguća tek kada se svi taoci vrate - živi na rehabilitaciju, a pokojni na pokop u Izraelu.
Izraelska vojska izjavila je da ne očekuje da će Hamas isporučiti svih 28 preminulih talaca u dogovorenom roku od 72 sata.
Prema sporazumu Izrael će osloboditi gotovo 2000 palestinskih zatvorenika, uključujući do 250 onih koji služe doživotne kazne, u zamjenu za posljednje taoce.
Trump: 'Rat je gotov'
6.20 - Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov" dok je letio u Izrael i Egipat kako bi obilježio sklapanje sporazuma između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas u kojem je posredovao. Više o tome čitajte OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO: Miro Kovač o primirju u Gazi: 'To nije riješila diplomacija, nego dinastija Trump. Neetično, ali...'