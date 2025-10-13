Hamas pustio prvih sedam talaca na slobodu: Objavljena njihova imena! Gledajte prijenos UŽIVO s ulica Tel Aviva

Nakon što je došlo do primirja u Gazi, Hamas bi danas trebao pustiti na slobodu izraelske taoce koje u zatočeništvu drži više od dvije godine. Net.hr donosi vam najnovije informacije s Bliskog istoka.

Ključne informacije:

Hamas pustio prvih sedam talaca. Sveukupno bi ih trebao osloboditi 48 talaca, od kojih se 20 smatra živima, rok je do podneva

Izrael će zauzvrat pustiti 250 palestinskih zatvorenika te više od 1700 ljudi uhićenih u Gazi

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je "rat gotov" dok putuje na Bliski istok

Velika okupljanja građana i slavlje očekuju se na Trgu talaca u Tel Avivu, gdje ljudi iščekuju povratak talaca

Trump će se obratiti izraelskom parlamentu, a zatim otputovati u egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik, gdje će predvoditi mirovni samit

Na samitu se očekuju Macron, Starmer, Guterres...

Pušteni prvi taoci

7.32 - Izrael je objavio da su oslobođeni prvi taoci u sklopu mirovnog sporazuma za Gazu. Njih sedmero predano je Crvenom križu u Gazi, prema izvješćima izraelskih medija.

Na slobodi su:

Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal.

Objava je dočekana uz veselje okupljenih na Trgu talaca. Vozila Crvenog križa sada će krenuti prema dijelovima Gaze pod izraelskom kontrolom i tamo predati taoce izraelskim snagama. Odande će taoci biti prebačeni u bazu Rei’im na jugu Izraela, gdje će se ponovno susresti sa svojim obiteljima.

Objavljena slika iz aviona u kojem je Trump

7.15 - Trump je na letu za Izrael gdje bi trebao održati govor u izraelskom parlamentu nakon puštanja talaca iz Gaze. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt objavila je video iz aviona uz poruku: "Nova zora na Bliskom istoku".

Izraelci se okupljaju u Tel Avivu čekajući puštanje talaca iz Gaze

6.50 - Stotine ljudi okupilo se u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak na "Trgu talaca" u Tel Avivu kako bi čekali povratak posljednjih talaca zatočenih u Pojasu Gaze.

Palestinska skupina Hamas objavila je u ponedjeljak imena 20 izraelskih talaca koji će biti oslobođeni u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, prenosi Reuters.

Prijenos uživo Foruma obitelji talaca pokazao je ljude kako sjede na žutim stolicama simbolizirajući solidarnost s taocima i mašući plavo-bijelim izraelskim zastavama, navodi Dpa.

Times of Israel izvijestio je da se očekuje da će palestinska militantna skupina Hamas početi puštati preostale žive taoce oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Prema izraelskim tvrdnjama od 48 talaca koji su još uvijek u Gazi 20 ih je vjerojatno živih.

Forum obitelji talaca planira prenositi njihov povratak na velikim ekranima i pozvao je javnost da se okupi preko noći na Trgu talaca. Volonteri su navodno postavili transparente dobrodošlice na ulice u blizini bolnica gdje će taoci biti dovedeni.

"Provedba sporazuma o povratku svih talaca događaj je kojem smo se dugo nadali i za koji smo se pripremali od prvih dana rata", naveo je Forum u izjavi.

"Sada je pred nama vitalna i zajednička misija: rehabilitacija oslobođenih talaca, njihovih obitelji, pogođenih zajednica i izraelskog društva u cjelini", dodaju.

Forum je napomenuo da će potpuna rehabilitacija biti moguća tek kada se svi taoci vrate - živi na rehabilitaciju, a pokojni na pokop u Izraelu.

Izraelska vojska izjavila je da ne očekuje da će Hamas isporučiti svih 28 preminulih talaca u dogovorenom roku od 72 sata.

Prema sporazumu Izrael će osloboditi gotovo 2000 palestinskih zatvorenika, uključujući do 250 onih koji služe doživotne kazne, u zamjenu za posljednje taoce.

Trump: 'Rat je gotov'

6.20 - Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov" dok je letio u Izrael i Egipat kako bi obilježio sklapanje sporazuma između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas u kojem je posredovao. Više o tome čitajte OVDJE.

