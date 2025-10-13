Pogledajte suze radosnice i slavlje u Tel Avivu: Taoci se nakon dvije godine vraćaju kući

Na ulicama Tel Aviva okupili su se brojni građani. Slave i iščekuju povratak zatočenih talaca.

Net.hr donosi vam prijenos uživo iz Tel Aviva, a najnovije informacije pratite OVDJE.

Palestinska militantna skupina Hamas predala je u ponedjeljak sedam izraelskih talaca Međunarodnom odboru Crvenog križa u Gazi, rekao je dužnosnik uključen u operaciju, u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, kojim se u zamjenu treba pustiti na slobodu stotine Palestinaca iz zatvora.

Trump na putu u Izrael

Zrakoplov Air Force One upravo je sletio na zračnu luku Ben Gurion u Tel Avivu. Predsjednik SAD-a Donald Trump provest će nekoliko sati u Izraelu, gdje će susresti obitelji talaca i obratiti se u Knesetu, izraelskom parlamentu.

Donald Trump izjavio je da je "rat gotov" u trenutku dok je putovao u Izrael. Trump će se obratiti izraelskom parlamentu, a zatim otputovati u egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik, gdje će predvoditi mirovni samit. Na samitu se očekuju Macron, Starmer, Guterres.

Nakon toga će otputovati u Egipat na mirovni samit sa svjetskim čelnicima i službenu ceremoniju potpisivanja prve faze mirovnog sporazuma za Gazu. Izrael će zauzvrat pustiti 250 palestinskih zatvorenika te više od 1700 ljudi uhićenih u Gazi.