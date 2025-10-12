Vrckasta dama prošetala i ostavila prolaznike bez teksta: Užarila atmosferu u Zadru

Iako je sredina listopada, vrijeme u Zadru više podsjeća na kasno ljeto nego na jesen. Sunce i ugodna toplina izmamili su mnoštvo ljudi na ulice, a gradske terase bile su prepune. Teško je bilo pronaći slobodno mjesto, jer su i domaći i turisti iskoristili dan za šetnju, druženje i uživanje na otvorenom.

Atmosfera u gradu bila je živa. Šušur, smijeh i miris kave širili su se Kalelargom. Na fotografijama portala eZadar, posebno se istaknula djevojka u crnom outfitu koja je privukla pažnju prolaznika. Zavirite u našu galeriju i pogledajte kako je ovog vikenda izgledala zadarska špica.