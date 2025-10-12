Čak 5.000 ljudi u centru grada: Hrvatska može biti ponosna, među TOP 3 su i domaći trkaći

Ulicama Zagreba u nedjelju 12. listopada 2025. potekla je rijeka trkača. Više od 5000 sudionika iz čak 78 zemalja svijeta okupilo se na Trgu bana Josipa Jelačića kako bi sudjelovalo na 33. izdanju Zagrebačkog maratona Powerade, najveće trkačke manifestacije u Hrvatskoj koja je ujedno bila i Ekipno te pojedinačno prvenstvo Hrvatske u maratonu.

Pobjednici su:

Prvo mjesto: Cosmas Kigen iz Kenije, u kategoriji žena Ruth Nundu Mbatha iz Kenije

iz Kenije, u kategoriji žena iz Kenije Drugo mjesto: Benard Kitur iz Kenije, u kategoriji žena Tea Faber iz Hrvatske

iz Kenije, u kategoriji žena iz Hrvatske Treće mjesto: Ivan Dračar iz Hrvatske, u kategoriji žena Hana Malović iz Hrvatske

U našoj galeriji pogledajte kako je to izgledalo na Trgu bana Josipa Jelačića.

Podsjetimo, radi održavanja 33. Zagrebačkog maratona, danas od 7.30 do 15 sati tramvajski i autobusni promet u gradu bit će znatno izmijenjen, objavio je ZET. O kojim je promjenama riječ, pročitajte OVDJE.