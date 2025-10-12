Važna obavijest građanima! Zagreb pod blokadom, skoro sve ZET-ove linije voze izmijenjeno: Evo detalja
Tijekom posebne regulacije prometa, doći će i do izmjena u voznim redovima i trasama autobusa 106, 139, 141, 146, 148, 201, 202, 203, 204, 207, 226, 227 i 228.
Radi održavanja 33. Zagrebačkog maratona, danas od 7.30 do 15 sati, tramvajski i autobusni promet u gradu bit će znatno izmijenjen, objavio je ZET.
Sve tramvajske linije osim 9 i 15 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće prometovati do završetka maratona. Promjene su sljedeće:
- Linija 2: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Držićeva – Savišće
- Linija 4: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj
- Linija 5: Prečko – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak
- Linija 6: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Držićeva – Sopot
- Linija 7: Savski most – Zapruđe – Autobusni kolodvor – Branimirova – Trg žrtava fašizma
- Linija 11: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj
- Linija 12: Ljubljanica – Ulica grada Vukovara – Heinzelova
- Linija 14: Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Savska – Velesajam – Zapruđe
- Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj
Tramvaji će između Dubrave i Dupca prometovati redovito te će se okretati u spremištu Dubrava.
Tri izvanredne autobusne linije
Zbog opsežnih preusmjeravanja tramvaja, ZET će privremeno uvesti tri izvanredne autobusne linije koje će prometovati na dijelovima trasa gdje tramvaji ne voze:
Dubrava – Borongaj: od 8:00 do 14:30 sati
Črnomerec – Magazinska: od 8:15 do 14:30 sati
Kaptol – Mihaljevac: od 10:00 do 14:30 sati
Detaljne trase izvanrednih linija
Dubrava – Borongaj
Trasa: Dubrava – Mandlova – Branimirova – Krešićeva – Borongaj i obratno.
Polasci s Dubrave bit će s izlaznog perona zapadno od otpremničkog bloka, a s terminala Borongaj s privremenog stajališta ispred linije 231.
Črnomerec – Magazinska
Trasa: Črnomerec – Ilica – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska – Zagorska – Magazinska – Nova cesta – Žajina – Adžijina – Magazinska i natrag.
Linija koristi sva autobusna stajališta na ruti te tramvajsko stajalište Sveti duh u smjeru Črnomerca.
Kaptol – Mihaljevac
Trasa u oba smjera: Kaptol – Zvonarnička – Degenova – Ulica Medveščak – Ksaverska – Mihaljevac. Linija koristi sva usputna autobusna stajališta.
Tijekom posebne regulacije prometa, doći će i do izmjena u voznim redovima i trasama autobusa 106, 139, 141, 146, 148, 201, 202, 203, 204, 207, 226, 227 i 228. Detaljni raspored i privremene trase dostupni su na službenoj stranici ZET-a www.zet.hr.
