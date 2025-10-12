Važna obavijest građanima! Zagreb pod blokadom, skoro sve ZET-ove linije voze izmijenjeno: Evo detalja

Radi održavanja 33. Zagrebačkog maratona, danas od 7.30 do 15 sati, tramvajski i autobusni promet u gradu bit će znatno izmijenjen, objavio je ZET.

Sve tramvajske linije osim 9 i 15 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće prometovati do završetka maratona. Promjene su sljedeće:

Linija 2: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Držićeva – Savišće

Linija 4: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Linija 5: Prečko – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 6: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Držićeva – Sopot

Linija 7: Savski most – Zapruđe – Autobusni kolodvor – Branimirova – Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Linija 12: Ljubljanica – Ulica grada Vukovara – Heinzelova

Linija 14: Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Savska – Velesajam – Zapruđe

Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Tramvaji će između Dubrave i Dupca prometovati redovito te će se okretati u spremištu Dubrava.

Tri izvanredne autobusne linije

Zbog opsežnih preusmjeravanja tramvaja, ZET će privremeno uvesti tri izvanredne autobusne linije koje će prometovati na dijelovima trasa gdje tramvaji ne voze:

Dubrava – Borongaj: od 8:00 do 14:30 sati

Črnomerec – Magazinska: od 8:15 do 14:30 sati

Kaptol – Mihaljevac: od 10:00 do 14:30 sati

Detaljne trase izvanrednih linija

Dubrava – Borongaj

Trasa: Dubrava – Mandlova – Branimirova – Krešićeva – Borongaj i obratno.

Polasci s Dubrave bit će s izlaznog perona zapadno od otpremničkog bloka, a s terminala Borongaj s privremenog stajališta ispred linije 231.

Črnomerec – Magazinska

Trasa: Črnomerec – Ilica – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska – Zagorska – Magazinska – Nova cesta – Žajina – Adžijina – Magazinska i natrag.

Linija koristi sva autobusna stajališta na ruti te tramvajsko stajalište Sveti duh u smjeru Črnomerca.

Kaptol – Mihaljevac

Trasa u oba smjera: Kaptol – Zvonarnička – Degenova – Ulica Medveščak – Ksaverska – Mihaljevac. Linija koristi sva usputna autobusna stajališta.

Tijekom posebne regulacije prometa, doći će i do izmjena u voznim redovima i trasama autobusa 106, 139, 141, 146, 148, 201, 202, 203, 204, 207, 226, 227 i 228. Detaljni raspored i privremene trase dostupni su na službenoj stranici ZET-a www.zet.hr.

