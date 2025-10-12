Osmijeh od uha do uha! Pogledajte kako su Modrić i Gvardiol reagirali kada su čuli rezultat Češke

Hrvatska nogometna reprezentacija nije još niti odigrala svoj novi kvalifikacijski susret u nedjelju, a dodatno se približila Svjetskom prvenstvu nakon što su Farski otoci u Torshavnu pobijedili Češku 2-1.

Novi je ovo krupni korak Hrvatske prema SP-u. Hrvatska i Češka i dalje imaju po 13 bodova na vrhu ljestvice, dok Farski otoci imaju bod manje. Razlika je ta što Hrvatska ima čak dvije utakmice manje i mnogo bolju razliku pogodaka od oba suparnika.

Pobjedom protiv Gibraltara ove nedjelje Hrvatska i dalje matematički neće osigurati odlazak na SP. Ostat će tek teorija i potencijalno nevjerojatni rezultati u utakmicama u studenome, ali zapravo bi se s nedjeljna tri boda već moglo smatrati izabranike Zlatka Dalića da su sigurni na putu preko Atlantika.

