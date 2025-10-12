Hrvatska nastavlja lov na Svjetsko prvenstvo: Vatreni u šarenom sastavu traže ključne bodove

Hrvatska - Gibraltar 0 Hrvatska : 0 Gibraltar

HRVATSKA:

GIBRALTAR:

Standings provided by Sofascore

Hrvatska u Varaždinu igra protiv Gibraltara u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

- Naš Silvijo Maksan je na terenu u Varaždinu te je posnimio kako izgleda obnovljeni stadion na kojem će večeras igrati Hrvatska. Travnjak na kojem će istrčati Vatreni pogledajte OVDJE, a 'utrobu' novouređenog stadiona OVDJE.

NAJAVA

Nakon što je u Pragu odigrala bez golova, Hrvatska protiv slabašnog suparnika traži tri boda koja bi ju odvela na samo mali korak od plasmana na najveće i najbolje nogometno natjecanje na svijetu.

Zlatko Dalić najavio je promjene u sastavu, a spomenimo kako zbog ozljeda nedostaju Josip Stanišić i Josip Juranović, a Luka Vušković proslijeđen je mladoj reprezentaciji. Prošli susret završio je 7-0 za Hrvatsku.

Naša reprezentacija nakon ove utakmice igra još dvije u studenom, doma protiv Farskih Otoka te u gostima kod Crne Gore. Pobjede protiv Gibraltara i Farskih Otoka značile bi sigurno prvo mjesto i plasman na SP te bi put u Crnu Goru bio rezultatski nevažan. Ukoliko Farski Otoci pobjede Češku danas u ranijem terminu, Hrvatska bi već današnjom pobjedom nad Gibraltarom osigurala plasman na SP.

Glavni sudac utakmice je Ukrajinac Oleksiy Derevinskyi.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebačko sveučilište najbolje u Europi: Ovo još nikome na razini akademskog sporta nije uspjelo