Hrvatska nastavlja lov na Svjetsko prvenstvo: Vatreni u šarenom sastavu traže ključne bodove

Hrvatska nastavlja lov na Svjetsko prvenstvo: Vatreni u šarenom sastavu traže ključne bodove
Foto: Gualter Fatia/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Gibraltar pratite UŽIVO na portalu Net.hr

12.10.2025.
17:26
Gualter Fatia/pixsell
Hrvatska - Gibraltar
12. 10. 2025.
20.45
0
Hrvatska
 
:
0
Gibraltar
 

HRVATSKA: 

GIBRALTAR: 

Hrvatska u Varaždinu igra protiv Gibraltara u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

- Naš Silvijo Maksan je na terenu u Varaždinu te je posnimio kako izgleda obnovljeni stadion na kojem će večeras igrati Hrvatska. Travnjak na kojem će istrčati Vatreni pogledajte OVDJE, a 'utrobu' novouređenog stadiona OVDJE

NAJAVA

Nakon što je u Pragu odigrala bez golova, Hrvatska protiv slabašnog suparnika traži tri boda koja bi ju odvela na samo mali korak od plasmana na najveće i najbolje nogometno natjecanje na svijetu. 

Zlatko Dalić najavio je promjene u sastavu, a spomenimo kako zbog ozljeda nedostaju Josip Stanišić i Josip Juranović, a Luka Vušković proslijeđen je mladoj reprezentaciji. Prošli susret završio je 7-0 za Hrvatsku. 

Naša reprezentacija nakon ove utakmice igra još dvije u studenom, doma protiv Farskih Otoka te u gostima kod Crne Gore. Pobjede protiv Gibraltara i Farskih Otoka značile bi sigurno prvo mjesto i plasman na SP te bi put u Crnu Goru bio rezultatski nevažan. Ukoliko Farski Otoci pobjede Češku danas u ranijem terminu, Hrvatska bi već današnjom pobjedom nad Gibraltarom osigurala plasman na SP. 

Glavni sudac utakmice je Ukrajinac Oleksiy Derevinskyi

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili 

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebačko sveučilište najbolje u Europi: Ovo još nikome na razini akademskog sporta nije uspjelo

Hrvatska nastavlja lov na Svjetsko prvenstvo: Vatreni u šarenom sastavu traže ključne bodove