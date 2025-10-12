Varaždinska ljepotica blista! Prije svih smo zavirili na travnjak na kojem će istrčati Vatreni

Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra svoju kvalifikacijsku utakmicu protiv Gibraltara, i to u Varaždinu.

Posebna će to biti utakmica za izbornika Zlatka Dalića koji će u svom Varaždinu odigrati 101. utakmicu na klupi Vatrenih.

Za tu prigodu domaćini su stadion u Varaždinu doveli do savršenstva. Teren je ulickan do savršenstva, lože su uređene, klupe dotjerane, a sve je snimio naš Silvijo Maksan.

Utakmica protiv Gibraltara možda neće donijeti neizvjesnost, ali će, u svojoj tišini baroknog grada, pokazati koliko je hrvatska klupa duboka i koliko su spremni oni koji čekaju svoju priliku da postanu novi temelj “vatrenog” stroja.

