Varaždinska ljepotica blista! Prije svih smo zavirili na travnjak na kojem će istrčati Vatreni
Teren je 'ulickan' do savršenstva, lože su uređene, klupe dotjerane...
Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra svoju kvalifikacijsku utakmicu protiv Gibraltara, i to u Varaždinu.
Posebna će to biti utakmica za izbornika Zlatka Dalića koji će u svom Varaždinu odigrati 101. utakmicu na klupi Vatrenih.
Za tu prigodu domaćini su stadion u Varaždinu doveli do savršenstva. Teren je ulickan do savršenstva, lože su uređene, klupe dotjerane, a sve je snimio naš Silvijo Maksan.
Utakmica protiv Gibraltara možda neće donijeti neizvjesnost, ali će, u svojoj tišini baroknog grada, pokazati koliko je hrvatska klupa duboka i koliko su spremni oni koji čekaju svoju priliku da postanu novi temelj “vatrenog” stroja.
