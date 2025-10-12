predivno /

Varaždinska ljepotica blista! Prije svih smo zavirili na travnjak na kojem će istrčati Vatreni
Foto: Net.hr

Teren je 'ulickan' do savršenstva, lože su uređene, klupe dotjerane...

12.10.2025.
16:30
Sportski.net
Net.hr
Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra svoju kvalifikacijsku utakmicu protiv Gibraltara, i to u Varaždinu. 

Posebna će to biti utakmica za izbornika Zlatka Dalića koji će u svom Varaždinu odigrati 101. utakmicu na klupi Vatrenih.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Za tu prigodu domaćini su stadion u Varaždinu doveli do savršenstva. Teren je ulickan do savršenstva, lože su uređene, klupe dotjerane, a sve je snimio naš Silvijo Maksan.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili 

Pogledajte kako sve izgleda u videu:

Utakmica protiv Gibraltara možda neće donijeti neizvjesnost, ali će, u svojoj tišini baroknog grada, pokazati koliko je hrvatska klupa duboka i koliko su spremni oni koji čekaju svoju priliku da postanu novi temelj “vatrenog” stroja.

