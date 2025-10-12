Velike promjene za Gibraltar: Ovakvu Hrvatsku nikad nismo vidjeli

Nakon remija u Pragu i gotovo osigurane karte za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska nogometna reprezentacija večeras izlazi na teren varaždinskog stadiona, u kvalifikacijskom ogledu protiv Gibraltara. Zlatko Dalić utakmicu vidi kao idealnu priliku za testiranje novih rješenja i povratak nekih važnih figura u puni ritam.

Gosti iz Gibraltara stigli su u Hrvatsku s porazom od Nove Kaledonije (0:2), što dovoljno govori o njihovom trenutnom stanju. Za Dalića, to je šansa da pruži minutažu igračima koji su strpljivo čekali priliku, ali i da rastereti one koji nose najveći teret.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Kovačić preuzima palicu, Modrić odmara

Jedna od glavnih promjena očekuje se izostanak Luke Modrića, koji će večeras napokon moći predahnuti. Njegovo mjesto u sredini terena trebao bi preuzeti Mateo Kovačić, spreman za povratak nakon višemjesečnih problema s ozljedama.

Kovačić ove sezone još nije zaigrao za Manchester City, a Dalić mu ovom utakmicom želi pomoći da kroz reprezentaciju uhvati ritam i povrati sigurnost u igri.

Zanimljivo, Kovačić do sada nije odigrao ni minute u ovim kvalifikacijama, a posljednji nastup za “Vatrene” upisao je još u ožujku protiv Francuske u Ligi nacija.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Prilika za Kotarskog i nova lica

Utakmica protiv Gibraltara donosi i novu golmansku priču. Dominik Kotarski, koji je ranije izjavio da osjeća kako zaslužuje priliku među vratnicama, večeras bi trebao dobiti povjerenje izbornika.

Od mladih snaga tu su i Ivan Smolčić na desnom boku te Domagoj Bradarić, koji se nakon četiri godine vraća u reprezentaciju i željan je dokazivanja.

U ofenzivnom dijelu igre prostor bi trebali dobiti Lovro Majer, Martin Baturina, Ivan Perišić te mladi napadač Franjo Ivanović, čije su minute u Pragu unijele dodatnu energiju i svježinu.

Očekuje se i Marco Pašalić, koji bi mogao potencijalno krenuti od prve minute na krilu.

Dalić mijenja pola momčadi

Dalić je poznat po tome da ni protiv slabijih protivnika ne spušta gard. No, s obzirom na umor i zgusnuti raspored, očekuje se da će promijeniti pet do šest igrača u odnosu na sastav koji je pobijedio Češku.

Veterani će dobiti odmor, a mladi lavovi – priliku za dokazivanje.

“Protiv Gibraltara moramo biti ozbiljni. Svaka utakmica u dresu reprezentacije nosi odgovornost,” naglasio je Dalić uoči susreta.

Gledatelji u Varaždinu tako će imati priliku vidjeti nešto svježiju i eksperimentalnu Hrvatsku, koja će ipak zadržati prepoznatljivu Dalićevu organizaciju igre – dominaciju posjedom, strpljivu gradnju napada i visoki presing.

Mogući sastav Hrvatske (4-2-3-1)

Kotarski – Smolčić, Erlić, Pongračić, Bradarić – Modrić, Majer – Pašalić, Baturina, Perišić – Ivanović

Utakmica protiv Gibraltara možda neće donijeti neizvjesnost, ali će, u svojoj tišini baroknog grada, pokazati koliko je hrvatska klupa duboka i koliko su spremni oni koji čekaju svoju priliku da postanu novi temelj “vatrenog” stroja.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić mijenja gotovo cijelu momčad: Hrvatska bitnu utakmicu igra u neviđenom ruhu