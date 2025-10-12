Ovo nismo očekivali: Cjenik hrane i pića iz Varaždina diže tlak navijačima na tribinama

Uoči kvalifikacijskog ogleda Hrvatske i Gibraltara na varaždinskom stadionu, navijače je dočekao i svježe objavljeni cjenik hrane i pića, a mnogi su ostali zatečeni brojkama.

Točeno pivo i gazirana pića koštaju po 5 eura za pola litre, dok je prirodna voda najpovoljnija na meniju, po 3 eura. Oni gladniji morat će posegnuti dublje u džep, sendvič stoji 6 eura, hot-dog s hrenovkom 7 eura, a onaj s kobasicom čak 8 eura.

Foto: Net.hr

Sve to uz standardnu ponudu ledenih čajeva, izotoničnih napitaka i malo stadionske vreve jer ipak, Vatreni igraju doma!

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači sigurni u visoku pobjedu: 'Odmah ćemo večeras osigurati plasman na SP'