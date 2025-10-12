Farski Otoci senzacionalno svladali Češku: Hrvatska u Varaždinu može osigurati plasman na SP

Hrvatska nogometna reprezentacija nije još niti odigrala svoj novi kvalifikacijski susret u nedjelju, a dodatno se približila Svjetskom prvenstvu nakon što su Farski otoci u Torshavnu pobijedili Češku 2-1.

Novi je ovo krupni korak Hrvatske prema SP-u. Hrvatska i Češka i dalje imaju po 13 bodova na vrhu ljestvice, dok Farski otoci imaju bod manje. Razlika je ta što Hrvatska ima čak dvije utakmice manje i mnogo bolju razliku pogodaka od oba suparnika.

Pobjedom protiv Gibraltara ove nedjelje Hrvatska i dalje matematički neće osigurati odlazak na SP. Ostat će tek teorija i potencijalno nevjerojatni rezultati u utakmicama u studenome, ali zapravo bi se s nedjeljna tri boda već moglo smatrati izabranike Zlatka Dalića da su sigurni na putu preko Atlantika.

U prvom poluvremenu dvoboja u Torshavnu nije bilo pogodaka, a nešto je opasnija bila Češka. Otvorilo se u nastavku utakmice, a Farski otoci su poveli u 67. minuti kada je Sorensen pogodio češku mrežu. Gosti su se vratili golom Karabeca u 78. minuti, ali kratko je Češka uživala u tih 1-1. Agnarsson je u 81. pogodio za 2-1 i veliko slavlje domaćih navijača.

Nizozemska je sve bliže Svjetskom prvenstvu nakon nove pobjede u skupini G. Nizozemci su u Amsterdamu pobijedili Finsku 4-0, s tim da je suparnika domaćin slomio već nakon prvih 45 minuta kada je imao prednost od tri pogotka.

Strijelci su bili Malen u osmoj, Van Dijk u 17. i Depay iz jedanaesterca u 38. minuti. Sve je zaokruženo u 84. minuti kada je Gakpo zabio četvrti domaći pogodak.

Nizozemska još uvijek nije matematički osigurala proboj prema Svjetskom prvenstvu, ali se bitno približila tom cilju. U skupini G Nizozemska vodi na ljestvici i ima 16 bodova. Slijede Poljska i Finska, reprezentacije koje imaju po 10 bodova, s tim da Poljaci imaju utakmicu manje, a Finci utakmicu više.

U skupini C na prvo je mjesto izbila Škotska nakon domaće pobjede 2-1 protiv Bjelorusije u Glasgowu. Golove su za Škote dali Adams u 15. i McTominay u 84. minuti, dok je na drugoj strani poraz uljepšao Kučko golom u 96. minuti. Škotska ima 10 bodova na vrhu ljestvice, dok tri boda manje ima Danska koja je ujedno na utakmici manje.

