Malo je tko zaslužio ovo poput njega: Pogledajte suze Erlića nakon prvijenca u najdražem dresu

Hrvatska je u Varaždinu protiv Gibraltara slavila 3-0 u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Zlatko Dalić najavio je promjene u sastavu i tako je i počeo utakmicu. Izašla je postava koja nikad prije nije zaigrala, a sumnjamo i da će ikad u budućnosti zaigrati. Kotarski na golu, Marco Pašalić je počeo na desnom beku, ali s obzirom na formaciju i igru protivnika, bio je cijelo vrijeme gore kao krilo. Erlić i Pongračić stoperi, Bradarić lijevi bek. Moro i kapetan Kovačić u vezi, a Baturina ispred njih. Majer desno, Fruk lijevo i Ivanović u napadu.

Od samog početka krenuli smo visoko i prijetili gostima, ali bez preciznog udarca. Marco Pašalić najčešće je imao loptu i s krila ulazio pa pucao ili ubacivao. U 23. minuti pogodio je stativu, a u 30. lijepo nabacio pred gol gdje je Fruk najviše skočio i s vrha peterca lijepo trznuo glavom za svoj prvijenac u dresu reprezentacije.

Do kraja poluvremena smo kružili s loptom oko obrane Gibraltara kao u rukometu. Nedostajalo je samo da nam sviraju pasivni. Nismo uspjeli zabiti i otišli smo na odmor s minimalnom prednošću.

U drugo poluvrijeme odmah je ušao Luka Sučić umjesto More, a u 55. izborili smo i penal. Fruk je lijepo prošao u šesnaestercu, a Ronan ga srušio klizećim startom. Ukrajinski sudac je odmah pokazao na bijelu točku, a Majer uzeo loptu. Obranio je njegov udarac golman Gibraltara.

U 70. minuti Dalić je napravio trostruku zamjenu. Ivanović, Baturina i Kovačić su izašli van, a Kramarić, Perišić i Modrić ušli unutra. Odmah je Hrvatska postala opasnija, a u 78. minuti konačno zabila i drugi gol. Perišić je držao loptu na lijevoj strani dok nije stigao Bradarić, dao mu je Ivan u for, a ovaj ubacio pred gol gdje je pucao Majer. Odbila se lopta koju je s vrha peterca mirno nogom u mrežu pospremio Luka Sučić.

U zadnjim sekundama utakmice, u šestoj minuti sučeve nadoknade zabili smo i treći. Martin Erlić je skočio nakon jednog kornera s lijeve strane i glavom pospremio loptu u mrežu. Emotivni Erlić je svoj prvijenac u najdražem dresu proslavio i s par suza na licu. Čestitamo, Martine! Zaslužio si! Video gola možete pogledati OVDJE.

Hrvatska je osigurala plasman na SP. Jedini način na koji možemo ostati bez plasmana je da u zadnje dvije utakmice izgubimo jako visokom razlikom, a Češka svoju jedinu utakmicu kod kuće protiv Gibraltara pobijedi abnormalno visokom razlikom. Hrvatska ima gol razliku 20-1, a Češka je na 12-8. Dakle, mi smo na plus 19, a Česi na plus četiri.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili