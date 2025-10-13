SAD će ispuniti veliku želju Zelenskom? Trump: 'Ako se rat ne riješi, poslat ću im to'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da ne isključuje mogućnost isporuke krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini, dodajući da bi taj potez mogao povećati pritisak na Rusiju i pomoći u okončanju rata.

U razgovoru s novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One na putu za Bliski istok kasno u nedjelju, Trump je rekao da će o tome razgovarati s Moskvom i pitati: "Žele li oni (Rusija) da Tomahawci idu prema njima”? "Ne mislim", odgovorio je.

Trump je dodao da bi ruskim dužnosnicima mogao reći: "Ako se ovaj rat ne riješi, poslat ću im Tomahawke".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij više je puta posljednjih tjedana tražio rakete Tomahawk. Njihov maksimalni domet od 2500 kilometara omogućio bi Ukrajini da pogodi ciljeve poput rafinerija nafte čak i u azijskom dijelu Rusije.

'Nevjerojatno oružje'

Trump je Tomahawk opisao kao "nevjerojatno" i "vrlo ofenzivno" oružje te dodao: "I iskreno, Rusiji to ne treba". Rekao je da planira razgovarati o tom pitanju s Moskvom i da je obavijestio i Zelenskija.

Iako je takvu isporuku nazvao "novim korakom agresije", Trump je rekao da vrijedi pokrenuti tu mogućnost jer želi da rat završi.

Prije nego što je Trump dao te izjave, Zelenskij je rekao da su on i američki predsjednik u telefonskom razgovoru razgovarali o sustavima protuzračne obrane Patriot i Tomahawcima.

Zelenskij je na Telegramu napisao da je Rusija zabrinuta zbog potencijalne američke isporuke Tomahawka te da bi takav pritisak mogao pomoći u postizanju mira. Nije potvrdio jesu li dogovoreni ikakvi konkretni koraci.

Zelenskij je ranije rekao da će Ukrajina koristiti rakete Tomahawk samo u vojne svrhe i neće napadati civile u Rusiji, ako ih SAD isporuči. "Nikada nismo napali njihove civile. To je velika razlika između Ukrajine i Rusije", rekao je ukrajinski čelnik u emisiji Fox Newsa.

