Zlatan stiže na Mundijal: Ono što je poručio diglo je sve na noge

Zlatan Ibrahimović ulazi u novu ulogu. Legendarni Šveđanin bit će stručni komentator za FOX Sports na FIFA Svjetsko prvenstvo 2026.

Bit će mu to prvi angažman u studiju, a turnir počinje 11. lipnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi.U FOX-u ističu da Ibrahimović donosi karizmu i jedinstvenu perspektivu, dok sam Zlatan poručuje da očekuje “najbolji Mundijal ikad”.

Podsjetimo, iza sebe ima više od 100 nastupa za Švedsku i status najboljeg strijelca u povijesti reprezentacije.

