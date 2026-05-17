Oženio se Nikola Karabatić, popularni rukometaš objavio niz prekrasnih fotografija

Nikola Karabatić, jedan od najvećih rukometaša svih vremena, oženio je svoju dugogodišnju partnericu Géraldine Pillet. Sretnu vijest podijelio je s više od pola milijuna pratitelja na Instagramu objavivši seriju prekrasnih profesionalnih fotografija s vjenčanja uz jednostavan, ali moćan opis: "Gospodin i gospođa Karabatić".

I dok su mnogi očekivali grandiozno vjenčanje, sve je bilo vrlo minimalistički, ali nedvojbeno francuski i chic.

Géraldine je zablistala u vrlo modernom i elegantnom bijelom odijelu s hlačama, dok se Nikola odlučio za profinjeno tamnosmeđe odijelo s bijelom košuljom.

Vjenčanje s Géraldine, s kojom je u vezi više od petnaest godina i s kojom se zaručio u listopadu 2025, označava miran i sretan početak novog poglavlja u sportskoj mirovini, i to nakon desetljeća provedenih pod svjetlima sportskih reflektora.

Naime, Karabatića se sigurno sjećate ako ste ljubitelj rukometa jer upravo je on jedan od francuskih reprezentativaca koji je našoj reprezentaciji zadavao velike probleme. Uz to, danas je već kultna sportska scena okršaja Karabatića s našim bivšim rukometnim kapetanom Ivanom Balićem iz 2009. godine.

Također, mnogi i danas pamte Nikolu Karabatića kao nesuđenog zeta obitelji Vlašić.

Godine 2010. naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić na Europskom prvenstvu u Barceloni svoje je zlato slavila šaljući poljupce Nikoli koji ju je tada pratio s tribina, što je bila i javna potvrda veze o kojoj se tada šuškalo u sportskim krugovima.

U vezi su bili pet mjeseci, no u prosincu 2010. godine oboje su potvrdili kako više nisu u vezi. O detaljima prekida nikada nisu govorili.