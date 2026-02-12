Od Luke Nižetića do Nikole Karabatića: Sjećate li se svih frajera koje je ljubila Blanka Vlašić?

Prema pisanju portala Vjerujem.hr i autora Darka Pavičića, naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (42) i belgijski novinar Ruben Van Gucht (39) službeno su okončali brak, što je, kako navodi izvor, već neko vrijeme bilo naslućivano u javnosti. Van Gucht je dulje razdoblje na društvenim mrežama objavljivao sadržaj koji je upućivao na druge romantične veze, pa su mnogi zaključili da je njihov odnos u ozbiljnoj krizi. Prema istim navodima, Blanka je za suprugovu nevjeru navodno doznala još tijekom trudnoće.

Vijest o razvodu ponovno je potaknula zanimanje javnosti za njezin privatni život, a Ruben nije prvi muškarac o kojem se pisalo u kontekstu Blankinog romantičnog partnera.

Ljubav s Lukom Nižetićem

Prva simpatija bila joj je pjevač Luka Nižetić. Budući da su oboje rođeni u Splitu, zajedno su pohađali i osnovnu školu. Iako nikada službeno nisu bili par, Blanka je ranije priznala kako je među njima postojala obostrana simpatija.

„No obostrana simpatija zasigurno je postojala. A tu i tamo pao bi koji poljubac“, izjavila je svojedobno atletičarka.

Dodala je i kako ih je posebno povezivao isti smisao za humor. „Znali smo se neprestano cerekati oko nekih stvari koje su samo nama bile smiješne“, rekla je Blanka, a sudeći prema fotografijama koje su kasnije dijelili na društvenim mrežama, ostali su u dobrim odnosima.

Poljupci za Nikolu Karabatića

Prije 14 godina šuškalo se i o njezinoj romansi s francuskim rukometnim asom Nikolom Karabatićem. Oboje su se pratili na natjecanjima, a tijekom Europskog atletskog prvenstva u Barceloni Blanka mu je slala poljupce s terena prema tribinama.

Ipak, Karabatić je kasnije otkrio zašto njihova priča nije zaživjela. „To je bila lijepa ideja, ali oboje smo mladi i vrhunski sportaši pa bi takva veza tražila puno odricanja, uvijek bi se netko od nas nečega morao odreći“, rekao je.

Veza s Antonijem Ergotićem

Od 2004. do 2007. godine Blanka je bila u vezi sa Slavoncem Antonijem Ergotićem. Bio je jedan od članova njezina odbora za doček nakon Svjetskog prvenstva u Osaki 2007., kada ju je dočekao s buketom cvijeća i poljupcima.

Godinu dana kasnije atletičarka je potvrdila prekid. „Željela bih vam reći da sam već mjesec i pol dana slobodna djevojka i više nisam u vezi. Smatrala sam da je ovo najbolji način da to objavim kako ne bi bilo špekulacija u medijima. To je sve što ću o ovoj temi reći za medije“, izjavila je tada na konferenciji za novinare.

Nakon tih veza Blanka je pronašla sreću uz Rubena Van Guchta, s kojim je kasnije stupila u brak i dobila dijete, no čini se da je i toj ljubavnoj priči sada došao kraj.

