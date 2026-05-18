Snimka zračnog sudara: Ples američkih mlažnjaka završio kobno
Sva četiri člana posade uspješno su se katapultirala nakon sudara dva mornarička mlažnjaka tijekom zrakoplovne predstave u američkoj zračnoj bazi Mountain Home u saveznoj državi Idaho.
Sudarili su se američki mornarički zrakoplovi EA18-G Growler iz 129. eskadrile za elektronički napad na otoku Whidbey u Washingtonu, rekla je zapovjednica Amelia Umayam i glasnogovornica Pomorskih zračnih snaga američke Pacifičke flote.
Do sudara je došlo kada su izvodili demonstraciju u zraku, prenosi Sky news.
Medicinsko osoblje pregledalo je članove posade i ocijenilo da su svi stabilno, a nesreća se istražuje.
Nema ozlijeđenih na tlu
Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju trenutak sudara. U idućim sekundama vidi se kako se otvaraju četiri padobrana, dok se letjelice strmoglavo ruše na tlo u blizini baze.
Nitko u bazi nije ozlijeđen, potvrdila je Kim Sykes, direktorica marketinga tvrtke Silver Wings of Idaho, koja je pomogla u planiranju zrakoplovne priredbe.
Zrakoplovna predstava je nakon incidenta.
Organizatori su objavili da je zračni show zatvoren do popodneva, a hitne službe su na mjestu događaja.
U međuvremenu je požar stavljen pod kontrolom, a posjetitelji su mogli sigurno napustiti zračnu bazu.