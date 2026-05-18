FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POŠLO PO ZLU /

Snimka zračnog sudara: Ples američkih mlažnjaka završio kobno

Snimka zračnog sudara: Ples američkih mlažnjaka završio kobno
×
Foto: Cassandra/X, screenshot

Medicinsko osoblje pregledalo je članove posade i ocijenilo da su svi stabilno

18.5.2026.
10:51
Dunja Stanković
Cassandra/X, screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Sva četiri člana posade uspješno su se katapultirala nakon sudara dva mornarička mlažnjaka tijekom zrakoplovne predstave u američkoj zračnoj bazi Mountain Home u saveznoj državi Idaho. 

Sudarili su se američki mornarički zrakoplovi EA18-G Growler iz 129. eskadrile za elektronički napad na otoku Whidbey u Washingtonu, rekla je zapovjednica Amelia Umayam i glasnogovornica Pomorskih zračnih snaga američke Pacifičke flote.

Do sudara je došlo kada su izvodili demonstraciju u zraku, prenosi Sky news. 

Medicinsko osoblje pregledalo je članove posade i ocijenilo da su svi stabilno, a nesreća se istražuje. 

Nema ozlijeđenih na tlu

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju trenutak sudara. U idućim sekundama vidi se kako se otvaraju četiri padobrana, dok se letjelice strmoglavo ruše na tlo u blizini baze. 

Nitko u bazi nije ozlijeđen, potvrdila je Kim Sykes, direktorica marketinga tvrtke Silver Wings of Idaho, koja je pomogla u planiranju zrakoplovne priredbe.

Zrakoplovna predstava je nakon incidenta.

Organizatori su objavili da je zračni show zatvoren do popodneva, a hitne službe su na mjestu događaja. 

U međuvremenu je požar stavljen pod kontrolom, a posjetitelji su mogli sigurno napustiti zračnu bazu. 

SadZrakoplovAeromitingZračna BazaNesreĆa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike