Mislili ste da je zimi kraj? Snijeg prekrio dijelove Hrvatske, a vjetar zatvorio autoceste

Dijelovi Hrvatske probudili su se u srijedu ujutro sa snježnim pokrivačem. Tako je u Delnicama napadalo osam centimetara snijega, Čabru 18, na Sljemenu je izmjereno 10 centimetara dok je rekorder - Zavižan s 52 centimetra snijega.

U dijelu Hrvatske upaljeni su i meteoalarmi. Iako je većina Hrvatske u žutoj i zelenoj boji Velebitski kanal je u crvenoj, što znači izuzetno opasno vrijeme. Riječka regija i cijeli Kvarner u narančastoj su boji. Idućih dana na kopnu slijede sunčaniji i stabilniji dani. Bit će umjerene naoblake. Pljuskovi su mogući uglavnom u gorju. Temperatura se neće značajnije mijenjati, a za vikend je moguć mraz.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, upozorili su iz HAK-a. Na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici su zimski uvjeti. U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Za pojedine skupine vozila vrijede zabrane prometa. Mogući su odroni.

Otežan promet

Zbog jakog vjetra na autocesti A6 i zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3 trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme. Na Jadranu će narednih dana biti pretežno sunčano, samo još u prvome dijelu četvrtka uz jaku, mjestimice olujnu buru, pod Velebitom s orkanskim udarima.

Dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sav promet, no zbog vjetra se vozi uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Na prilazima Zagrebu je također pojačan promet. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga jedan kilometar.

Najveće su gužve na zagrebačkoj obilaznici (A3). Promet je pojačan između čvora Zagreb zapad i Lučkog u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb istok i Kosnice u smjeru Bregane. U smjeru Bregane, na prilazu zoni radova između Kosnice i Jakuševca, kolona je duga dva kilometra. Dodatne probleme na istoj autocesti, između mosta Sava i čvora Kosnica, stvara prometna nesreća zbog koje je brzina ograničena na 60 km/h. Gužve su i na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima.