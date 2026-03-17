Tko je 'kraljica zadarske špice'? Upoznajte atraktivnu Mariju za čijim se outfitima svi okreću

Subotnja špica u Zadru već neko vrijeme ima svoju modnu zvijezdu. Riječ je o 32-godišnjoj Mariji Bačić, koju mnogi nazivaju kraljicom zadarske špice. Njezini upečatljivi outfiti redovito privlače najviše pogleda na gradskoj šetnici, bilo da je riječ o elegantnim kaputima, mini suknjama ili vrtoglavim potpeticama.

Marija ističe kako se oduvijek voljela sređivati, prvenstveno zbog sebe, a titula modne zvijezde špice došla je spontano. Inspiraciju pronalazi u street styleu velikih svjetskih gradova, a svoj stil opisuje kao trendy, elegantan i snažan.

Poseban modni potpis su joj dugi kaputi i upečatljive rukavice, dok outfite za subotnju šetnju često planira unaprijed. Iako joj je važno da se u odjeći osjeća ugodno, priznaje da joj je ipak najvažnije da kombinacija bude efektna.

