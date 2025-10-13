Sarajevo tuguje: Ovako je izgledala molitva u Begovoj džamiji, fotografije iz zraka su nevjerojatne

U haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu danas je klanjana dženaza Halidu Bešliću, legendi narodne glazbe čiji je odlazak potresao cijelu regiju. Veliki broj građana, kolega i prijatelja došao je odati posljednju počast pjevaču koji je svojim pjesmama obilježio desetljeća. Među okupljenima bio je i njegov sin Dino Bešlić, koji je stigao sa svojom djecom. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.