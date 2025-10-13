USKORO KREĆE POVORKA /

Sarajevo tuguje: Ovako je izgledala molitva u Begovoj džamiji, fotografije iz zraka su nevjerojatne

Sarajevo tuguje: Ovako je izgledala molitva u Begovoj džamiji, fotografije iz zraka su nevjerojatne
Foto: Samir Saletovic/pixsell
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu danas je klanjana dženaza Halidu Bešliću, legendi narodne glazbe čiji je odlazak potresao cijelu regiju. Veliki broj građana, kolega i prijatelja došao je odati posljednju počast pjevaču koji je svojim pjesmama obilježio desetljeća. Među okupljenima bio je i njegov sin Dino Bešlić, koji je stigao sa svojom djecom. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji. 

13.10.2025.
13:31
Hot.hr
Armin Durgut/pixsell
Halid BešlićDžamijaSarajevo
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USKORO KREĆE POVORKA /
Sarajevo tuguje: Ovako je izgledala molitva u Begovoj džamiji, fotografije iz zraka su nevjerojatne