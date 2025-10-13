TUŽAN PRIZOR /

Suze, cvijeće i tuga na licima: Stotine obožavatelja stiglo na komemoraciju za Halida

Foto: Armin Durgut/pixsell
U Narodnom kazalištu Sarajevo danas se od 11 sati održava komemoracija legendarnom pjevaču Halidu Bešliću, kralju narodne glazbe uz čije su pjesme odrastale generacije. Od ranih jutarnjih sati ispred kazališta okupljali su se brojni građani, prijatelji, kolege i obožavatelji, želeći odati počast čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. 

Zbog velikog broja ljudi koji nisu mogli ući u dvoranu, komemoracija se uživo prenosi na velikim ekranima postavljenima ispred kazališta. Mnoštvo stoji u tišini, mnogi s cvijećem i suzama u očima, dok odjekuju stihovi Halidovih pjesama koje su postale dio kolektivnog sjećanja.

13.10.2025.
11:56
Hot.hr
Armin Durgut/pixsell
Halid BešlićKomemoracijaObožavatelji
