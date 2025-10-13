'SRCEM ZA HALIDA' /

Srbija i Crna Gora oplakuju kralja narodne glazbe: Građani u suzama pjevali njegove hitove

Emotivna akcija "Srcem za Halida", pokrenuta u znak sjećanja na Halida Bešlića, nastavlja okupljati njegove obožavatelje diljem regije. Među više od 50 gradova koji su se pridružili ovoj inicijativi, nalaze se Beograd i Podgorica.

U Beogradu su se građani okupili u Skadarliji, simboličnom mjestu boemskog duha, gdje su se pjesmom prisjetili omiljenog izvođača. Također, na Trgu nezavisnosti u Podgorici, brojni građani okupili su se kako bi odali počast velikom umjetniku.

