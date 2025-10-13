Ovo je mjesto smrti u Bjelovaru: Policija istražuje kako je došlo do tragedije na gradilištu

Tijekom izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji potkrovlja Zatvora u Bjelovaru, došlo je do urušavanja zabatnog zida pri čemu su, nažalost, smrtno stradala dvojica radnika izvođača radova tvrtke Hidroregulacija d.d. iz Bjelovara.

Pomoć stradalima odmah je pokušao pružiti medicinski tehničar Zatvora u Bjelovaru, zajedno sa službenicima pravosudne policije. Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no, nažalost, liječnici su utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života. Na mjesto događaja pristigli su i službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izražava duboku sućut obiteljima poginulih radnika. Očevid je u tijeku, a Ministarstvo će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih okolnosti nesreće.

U ovom tragičnom događaju nije bilo ozlijeđenih službenika, osoba lišenih slobode niti građana, a sigurnost u Zatvoru u Bjelovaru nije bila ugrožena.